3 z 3

Babka Grandma

Zaczyna się tak: Sage (Julia Garner) niespodziewanie odwiedza swoją babkę Elle (Lily Tomlin). Nie widziały się już od dłuższego czasu, głównie z powodu matki Sage, która pozostaje w konflikcie z Elle. I pewnie nie widziałyby się jeszcze chwilę, gdyby nie to, że Sage potrzebuje pieniędzy na aborcję. Sprawa nagli, nic dziwnego, że sięga po ostatnią deskę ratunku. Ale babcia pieniędzy nie ma. Postanawia więc zapakować wnuczkę do samochodu i wspólnie rozpoczynają podróż po znajomych Elle. Będzie to dobry punkt wyjścia do rozmów o życiu, kobiecości, rodzicielstwie przemijaniu i dokonywanych wyborach.

„Babka” to film oparty na dialogach, ale nie przegadany. Głównie dlatego, że trwa dość krótko, bo zaledwie 70 minut z małym hakiem. Nie spodziewajcie się po nim żadnych fajerwerków, ot obyczajowego kina z dobrymi aktorkami.

Werdykt: Kino kobiece

Zwiastun: