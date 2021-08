"Taniec z Gwiazdami" rusza już jesienią. Uczestnicy mają już coraz mniej czasu na przygotowania do show. Treningi ruszyły już pełną parą, a poszczególne gwiazdy poświęciły cały swój czas na lekcje tańca. Paparazzi właśnie przyłapali kilka gwiazd tuż po wyczerpujących treningach. Zobaczcie nowe zdjęcia Kingi Sawczuk, Izabeli Małysz i Sylwii Bomby. Któraś z nich okaże się czarnym koniem 12. edycji?

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Oliwia Bieniuk wychodzi z prób ze swoim partnerem pod rękę!

"Taniec z gwiazdami": Sawczuk, Małysz i Bomba wychodzą z treningów

12. edycja "Tańca z Gwiazdami" już od momentu ogłoszenia uczestników budzi duże emocje. Wielu stałych widzów "Tańca z gwiazdami" uważa, że nie zna połowy uczestników. Dzieje się dlatego, że stacja Polsat postawiła przede wszystkim na młode gwiazdy internetu jak na przykład: Oliwia Bieniuk, czy Kinga Sawczuk.

Treningi do programu trwają już od miesiąca, a w sieci pojawiają się już pierwsze zdjecia gwiazd, które zmierzą się na parkiecie o "kryształową kulę. Zobaczcie nowe zdjęcia Sylwii Bomby, Izy Małysz i Kingi Sawczuk.

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Znamy wszystkie pary 12 edycji show. PEŁNA LISTA

"Taniec z Gwiazdami": Kinga Sawczuk po treningu

Kinga Sawczuk prawdopodobnie szybko wyszła ze swojego treningu, nie ściągając nawet skarpetek. Miała na sobie krótkie spodenki, sportową koszulkę i futrzaste sandały. W przeźroczystej torbie można dostrzec, co ze sobą nosi. Czyżby ciężki dzień osładzała sobie żelkami?

Kinga Sawczuk czekając na taksówkę, usiadła na krześle i związała włosy. Tylko spójrzcie na jej figurę! Na parkiecie z pewnością będzie prezentowała się doskonale! A o umiejętności taneczne zadba uzdolniony Jakub Lipowski.

"Taniec z Gwiazdami": Sylwia Bomba po treningu

Z kolei Sylwia Bomba wyszła z treningu ze swoim tanecznym partnerem Jackiem Jaschke. Wygląda na to, że jest zadowolona. Gwiazda "Gogglebox" mocno skupia się na przygotowaniu do tanecznego show, przez co mniej czasu spędza ze swoją córeczką Antosią.

Ostatnio spędzamy mniej czasu razem niż zwykle wiec każdy moment doceniam jeszcze bardziej ❤️- napisała pod jednym ze zdjęć z córką.

Antosia z pewnością będzie kibicowała mamie przed telewizorem!

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Edyta Zając wygrała 11. edycję show Polsatu! Spójrzcie tylko, jak tańczyła w finale!

Sylwia Bomba wychodząc z treningu, nie przebierała się. Na sportowy biustonosz i legginsy założyła tylko skórzaną kurtkę i wyszła. W tym sportowym wydaniu również wygląda stylowo!

"Taniec z Gwiazdami": Izabela Małysz po treningu

Udział Izy Małysz w "Tańcu z Gwiazdami" to spore zaskoczenie dla widzów! O jej dobre przygotowanie do odcinków na żywo dba Stefano Terrazzino. Czy Iza okaże się jedną z najlepszych zawodniczek? To się okaże, tymczasem zobaczcie jej najnowsze zdjecia zrobione przez paparazzi po treningu do programu.

Żona Adama Małysza wyszła z treningu zamyślona i z niezbyt pogodną miną. Tym razem wraca do domu sama, ale ostatnim razem, gdy w mediach pojawiły się zdjęcia, po kilku wyczerpujących godzinach na treningu do "Tańca z Gwiazdami" odebrał ją zatroskany mąż, Adam Małysz. Wówczas pomógł żonie nieść ciężką torbę. Za kilka tygodni z pewnością będzie wspierał Izabelę podczas odcinków na żywo. Jesteście ciekawi, jak Izabela Małysz poradzi sobie na parkiecie?