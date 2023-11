Kinga Rusin to jedna z najbardziej stylowych gwiazd. W tym sezonie zachwyca w swoich stylizacjach wyborem długich płaszczy, które idealnie łączy ze swoimi eleganckimi stylizacjami. Tak się stało i tym razem! Paparazzi przyłapali dziennikarkę, gdy żegnała się z Piotrem Kraśko i udawała się na dalsze zaplanowane aktywności. Płaszcz, który miała na sobie to totalny hit sezonu - możecie go kupić już za 79 złotych, np. w Pepco. Dziennikarka zdecydowała się na okrycie z materiału imitującego futerko w kolorze beżowym. Elementem zwracającym uwagę jest również masywny kołnierz, który dodaje szyku całości.

Kinga Rusin do swojej stylizacji dobrała brązowe kozaki za kolano oraz stylową torebkę w ciemnym kolorze.

Podobne kroje płaszczy znajdziemy również w sieciówkach takich jak H&M, gdzie zapłacimy 399,99 zł, lub w Zarze, gdzie cena za płaszcze w tym stylu wynosi 349 zł.

