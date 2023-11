Zara co jakiś czas wypuszcza hitowe ubranie, które w krótkim czasie staje się absolutnym "must have". Tak było w przypadku niebiesko-białej sukienki, w której zakochała się m.in. Zosia Zborowska. Potem ten sam efekt wywołała bufiasta bluzka Natalii Siwiec. Teraz przyszedł czas na sukienkę oversize, którą mają już wszystkie modowe Instagramerki.

Sukienka z Zary sprawdzi się w każdej sytuacji i w przypadku absolutnie każdej sylwetki. Jak to możliwe? Bardzo szczupłe kobiety będą wyglądać w niej jak rasowe modelki, a panie które chcą ukryć jakiś swój mankament np. zbyt szerokie uda - sprawnie to zrobią zakładając właśnie ten model!

Sukienkę kupicie w Zarze, kosztuje 199 złotych.

Oversizowe sukienki są jednym z najgorętszych hitów tego sezonu. Jak je nosić? Łącz je z botkami na obcasie i klasyczną ramoneską. Świetnie sprawdzą się również Martensy, które dodadzą jeszcze więcej ciężkości i nadadzą sukience mocniejszego, grungowego pazura. Jeśli chcesz jednak założyć tę sukienkę na wieczorne wyjście - dobierz sandałki na szpilce i voilà!

Niedawno totalnym hitem z Zary była niebiesko-biała sukienka. Czy czarna sukienka maxi też okaże się takim samym hitem?