Co będziemy nosić w sezonie jesień/zima 2019/2020? Jakie trendy jesienno-zimowe lansują na wybiegach projektanci i które z nich możesz śmiało wykorzystać w swojej garderobie? Specjalnie dla was zrobiliśmy przegląd najmocniejszych trendów zbliżającego się wielkimi krokami sezonu jesień/zima 2019/2020. Oto one!

1. Neonowe kolory i wielki come back!

Jesienią i zimą odruchowo sięgasz po ciemne i smutne kolory? Nie rób tego! W sezonie jesień/zima 2019/2020 powracają w wielkim stylu neonowe kolory. Jeśli masz ochotę zaryzykować, pomyśl o intensywnie neonowym looku od stóp do głów. Boisz się? Zdecyduj się na dodatki - one również podkręcą tej jesieni i zimy twój look!

2. Aksamit w roli głównej

Kobiety boją się aksamitu - niewiele brakuje, by wyglądał tanio i kiczowato. Projektanci mają jednak w sezonie jesień/zima 2019/2020 dla was radę. Z aksamitem idealnie komponuję się koronka i złoto. Idealnym uzupełnieniem będzie również... panterka!

3. Seksowna czarna koronka - nie tylko na randkę!

Top z czarną koronką, seksowna sukienka z koronkowym elementem, a może po prostu koronkowa bielizna delikatnie wystająca spod koszuli? Czarna koronka to zdecydowanie jeden z najmocniejszych trendów zbliżającej się jesieni. PS. Koronka jest idealna nie tylko na wieczorne wyjścia - koronkowy top będzie wyglądał świetnie z prostymi mom jeans.

4. Koniec z rurkami. Czas na szerokie spodnie!

Kobiety kochają rurki już od kilku sezonów. Projektanci coraz częściej zachęcają jednak do wyboru szerokich spodni, które mają męski charakter, ale w połączeniu z idealnie dopasowaną koszulą lub topem - tworzą efekt "wow"! W takim wydaniu poczujesz się pewną siebie kobietą!

5. Sukienki i spódnice o długości midi

Latem nosiłaś uparcie sukienki i spódnice mini? Odłóż je na dno szafy - niech czekają w szafie na cieplejsze dni. Jesienią i zimą królować będzie długość midi.

6. Kwiaty? Nie tylko wiosną! Ubrania w motywem "jesiennego ogrodu"

Kwiaty nosicie tylko wiosną? Nie! Nie! Nie! Kwiaty rodem z jesiennego ogrodu królują w kolekcjach jesień/zima 2019/2020. Kwieciste sukienki w połączeniu z ramoneską i sztybletami stworzą wspaniały efekt.

7. Zwierzęce wzory? Wiecznie żywe!

Panterka, zeberka, a nawet... krowie łaty! Te zwierzęce wzory to zdecydowany "must have" w szafie każdej miłośniczki mody.