Mimo że na razie pogoda nas rozpieszcza, to lada chwila może się to zmienić. A wtedy zdecydowanie warto mieć w pogotowiu ciepły i stylowy płaszcz. Zastanawiasz się, jakie modele płaszcz są modne w tym roku? Wystarczy, że zwrócisz uwagę na stylizacje Hailey Bieber, która ostatnio chętnie pokazuje się w modnych płaszczach. Naszą uwagę zwrócił zwłaszcza klasyczny kamelowy płaszcz od Balenciagi. Oczywiście nie zachęcamy was do brania kredytów i wydawania majątku na płaszcz tej marki, zwłaszcza że w znanych sieciówkach kupicie niemal identyczne modele w znacznie niższych cenach!

Płaszcze w stylu Hailey Bieber w sieciówkach

Hailey Bieber postawiła na oversize'owy płaszcz z mocną linią ramion. Okazuje się, że bardzo podobne modele kupicie m.in. w Zarze, Mango czy H&M. Kamelowe płaszcze to must have nie tylko jesienią i zimą 2019/2020. Bez wątpienia to jeden z najbardziej ponadczasowych płaszczy, który nigdy nie wyjdzie z mody i warto mieć go w swojej szafie.

Nie będziemy ukrywać, że płaszcze w stylu Hailey w sieciówkach są bardzo tanie, bo tak nie jest, ale zdecydowanie są kilkadziesiąt razy tańsze niż płaszcz modelki z kolekcji Balenciagi! Za ciepły i dobry jakościowo płaszcz zapłacicie co najmniej 200 złotych.

Zobaczcie poniżej płaszcze w stylu Hailey Bieber z sieciówek wraz z cenami. Znalazłyście model dla siebie?

East News

