Ma 19 lat, jest zawodnikiem Liverpoolu. Wcześniej grał w Ruchu Chorzów. Intensywnie prowadzi swoje social media. "Przegląd Sportowy" określił go jako pewnego siebie i wygadanego.

Przegląd Sportowy: Na początku ustalmy jedno. Kto jest najlepszym bramkarzem na świecie?

Kamil: Ja. Jestem też najbardziej interesującą osobą na Twitterze. ... Przede wszystkim jestem pasjonatem bronienia, choć po powrocie do domu nie oglądam meczów, żeby przypatrywać się innym bramkarzom. Wolę sam to przeżywać. ... Dziesięciu facetów z naprzeciwka chce mi strzelić gola, a ja mogę im przeszkodzić. Lepszej pozycji nie mogłem sobie wybrać, w jakimś stopniu mogę się spełniać. Zawsze byłem, może nie introwertykiem, ale samolubem. Grono bramkarzy jest mniejsze, łatwiej na siebie zwrócić uwagę. Nie robię tego, co większość na boisko. Kurde, jestem sam, mam inny strój niż wszyscy. Jakie to fajne.