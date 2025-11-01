Elżbieta Penderecka, urodzona w 1947 roku, przez dekady pozostawała jedną z najważniejszych postaci polskiego życia kulturalnego. Była promotorką kultury i mecenaską muzyki, szeroko znaną z zaangażowania w rozwój wydarzeń artystycznych na arenie krajowej i międzynarodowej. Wspierała kariery wielu młodych artystów oraz była pomysłodawczynią i organizatorką Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. W 2025 roku festiwal ten odbył się po raz 25. Elżbieta Penderecka przyczyniła się również do powstania orkiestry Sinfonietta Cracovia, która została oficjalną orkiestrą Krakowa. Jej działalność była nagradzana wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Tragiczne wieści o jej śmierci poruszyły całą Polskę.

Kinga Rusin zdradza kulisy ostatniego spotkania z Penderecką

Gdy w piątkowy wieczór, 31 października br., media obiegły wieści o śmierci Elżbiety Pendereckiej, jej fani wstrzymali oddech. O śmierci ukochanej żony kompozytora, Krzysztofa Pendereckiego, poinformował Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. Jak przekazał, Elżbieta Penderecka odeszła nagle. Miała 78 lat.

Jak się okazuje, Kinga Rusin była jedną z osób, które miały okazję spotkać Elżbietę Penderecką na krótko przed jej śmiercią. Do ich ostatniego kontaktu doszło podczas finału Konkursu Chopinowskiego. W mediach społecznościowych Rusin wyznała, że rozmowa z Penderecką miała być wstępem do kolejnego spotkania.

Rozmawiałyśmy na finale Konkursu Chopinowskiego, miałyśmy się spotkać - napisała w sieci dziennikarka.

Kinga Rusin wspomina Elżbietę Penderecką

W dniu Wszystkich Świętych, Kinga Rusin postanowiła w poruszających słowach pożegnać Penderecką:

Bardzo smutna wiadomość. Odeszła nagle Elżbieta Penderecka, osoba o wielkiej kulturze, niespożytej energii, pełna pasji mecenaska kultury i opiekunka wielu muzycznych talentów. Ogromny żal... Pamiętam, kiedy pojechałam do Łusławic kręcić reportaż o profesorze Pendereckim, wiele razy usłyszałam wtedy od niego ''... gdyby nie Elżbieta...'' - napisała na InstaStories Kinga Rusin.

Ostatni SMS Elżbiety Pendereckiej. Rusin nie może uwierzyć

Co więcej zaledwie kilka dni przed śmiercią, Elżbieta Penderecka wysłała Kindze Rusin wiadomość.

Zaledwie w środę wysłała mi SMS. Nie mogę uwierzyć - zdradziła Kinga Rusin.

Dziennikarka postanowiła ujawnić treść SMS-a.

Pozdrawiam, miło było spotkać ciebie, choć na chwilę. Zadzwoń, jak będziesz w Warszawie. Całuję, Elżbieta.

Rusin, dzieląc się tą wiadomością w mediach społecznościowych, nie ukrywała wzruszenia. Wyraziła żal i niedowierzanie wobec tragicznej wiadomości o śmierci Pendereckiej.

