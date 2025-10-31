W dniu 31 października 2025 roku świat kultury pogrążył się w żałobie — zmarła Elżbieta Penderecka. O śmierci poinformował Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. Jak przekazał, Elżbieta Penderecka odeszła nagle. Miała 78 lat.

W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których najbardziej znanym jest Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą, czego dowodem są liczne przyznane Jej odznaczenia. Przez ponad 50 lat stała u boku Krzysztofa Pendereckiego, zapewniając kompozytorowi ognisko domowe i warunki do pracy twórczej oraz towarzysząc Mu w licznych podróżach, podczas których zawsze angażowała się w rozpowszechnianie kultury Polskiej. czytamy

Elżbieta Penderecka i jej wkład w polską kulturę

Elżbieta Penderecka była nie tylko żoną kompozytora, ale również osobą, która aktywnie uczestniczyła w kształtowaniu życia muzycznego w Polsce i za granicą. Pełniła funkcję prezeski Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. Była inicjatorką i organizatorką licznych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których największe uznanie zdobył Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Warszawie.

Penderecka była też zaangażowana w działalność międzynarodową — zasiadała we władzach wielu fundacji muzycznych na świecie. Dzięki jej staraniom powstała orkiestra kameralna Sinfonietta Cracovia, oficjalna orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Elżbieta Penderecka urodziła się w 1947 roku w Krakowie. Studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak jej życie zawodowe i osobiste związało się z kulturą. W 1965 roku wyszła za Krzysztofa Pendereckiego — wybitnego kompozytora, którego wspierała przez ponad pół wieku. Od początku ich wspólnego życia prowadziła jego sekretariat, dbając o jego twórczy spokój i towarzysząc mu podczas międzynarodowych podróży.

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

