Sylwia Peretti pokazała, jak teraz wygląda grób jej syna

Sylwia Peretti od czasu tragicznej śmierci jedynego syna w lipcu 2023 r., nadal przeżywa tę wielką stratę. Z okazji dnia Wszystkich Świętych, pełnego zadumy i refleksji nad życiem i śmiercią zmarłych bliskich, była "Królowa życia" opublikowała poruszające nagranie.

W nocy z 14 na 15 lipca 2023 r. Patryk Peretti zmarł w tragicznym wypadku samochodowym. Jak się później okazało, w aucie, które prowadził syn celebrytki, znajdowało się trzech jego kolegów, którzy również zginęli. Samochód, którym podróżowali, jechał z nadmierną prędkością i uderzył w betonowy mur w samym centrum Krakowa. Po wypadku Sylwia Peretti zniknęła na jakiś czas z mediów, przerywając aktywność publiczną. Od jakiegoś czasu była "Królowa życia" jednak ponownie dzieli się w sieci swoimi przemyśleniami i chwytającymi za serce wspomnieniami o ukochanym synu.

W dniu Wszystkich Świętych Polacy nie tylko tłumnie odwiedzają groby swoich bliskich, ale też pogrążeni w zadumie ich wspominają. Podobnie postąpiła również Sylwia Peretti, która podzieliła się w sieci poruszającym wpisem na temat swojego tragicznie zmarłego syna.

Przeglądam relacje i zdjęcia z wczorajszego Halloween. Patrzę na przebrania, śmiech moich znajomych i naprawdę cieszę się, że potrafią się tak bawić. Może nawet trochę im zazdroszczę - uśmiecham się przez łzy, bo pamiętam, jak to było, kiedy życie jeszcze smakowało lekkością. Kiedyś też uległam tej modzie - przebierałam się, wycinałam dynie, śmiałam się z innymi, jakby świat miał trwać wiecznie, ale mi życie zrobiło psikusa, nie dało cukierka... - napisała na Instagramie.

Niedawno, Sylwia Peretti znalazła tajemniczy list na grobie swojego syna, w którym jedna z jej fanek w poruszających słowach wypowiedziała się na temat Patryka. Z okazji Wszystkich Świętych była gwiazda TTV zdobyła się na szczere wyznanie podkreślając, że teraz to święto ma dla niej zupełnie inny wymiar niż wtedy, gdy Patryk jeszcze żył.

Na cmentarzu w tym dniu jest coś niezwykłego. Powietrze pachnie spokojem, światło drży, jakby samo oddychało, a każda zapalona świeca mówi więcej niż słowa. To właśnie wtedy czuć magię - nie tę z bajek, lecz prawdziwą, która dzieje się między sercem a niebem. I choć świat w nocy tańczył w rytmie Halloween, ja wybieram tę ciszę, ten moment, w którym granice się zacierają. Bo właśnie wtedy mocniej czuję, że miłość się nie kończy. Ona po prostu zmienia miejsce, w którym trwa - napisała na Instagramie.

Niedługo po tym poruszającym wyznaniu, Sylwia Peretti zwróciła się bezpośrednio do zmarłego syna:

Czasami wyobrażam sobie, że to możliwe... Że na chwilę wrócisz. Usiądziesz obok, tak jak kiedyś. W ciszy, która mówi więcej niż tysiące słów. Wysłuchasz mnie - mojego błagania, mojego pragnienia, żeby choć na moment poczuć znów Twoją obecność. Świat się nie zatrzymał, tylko ja nie potrafię ruszyć dalej. Wciąż stoję tam, w tej jednej sekundzie, która zmieniławszystko. Nie czekam już na cud, tylko na oddech, który sprawi, że poczuję Cię blisko. Każdy dzień zaczyna się od Twojego imienia, każda noc kończy się rozmową z Tobą w myślach. To nie minęło. To po prostu przybrało inną formę - napisała.

Pokazała też, jak wygląda teraz grób Patryka. Czarny, elegancki pomnik ozdabia poruszające zdjęcie zmarłego Patryka i jego mamy. Uwagę zwraca również wyryte w znajdującym się z grobem drzewie serce i napis:

Dzieli nas tyko czas. Kocham Cię, Pati.

Sylwia Peretti w poruszających słowach wspomina tragicznie zmarłego syna w dniu Wszystkich Świętych, Fot.: Instagram @sylwia_peretti

Sylwia Peretti o przeżywaniu Wszystkich Świętych po śmierci syna, Fot.: Instagram @sylwia_peretti