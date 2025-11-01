Violetta Villas była niekwestionowaną diwą polskiej sceny muzycznej. Znana z takich utworów jak "Do ciebie mamo" czy "Nie ma miłości bez zazdrości", zdobyła serca publiczności swoim potężnym głosem i niepowtarzalnym stylem. Zmarła 5 grudnia 2011 roku w Lewinie Kłodzkim. Jej pogrzeb odbył się 19 grudnia 2011 roku na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło kilka tysięcy osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, lokalnych władz oraz znane postacie życia publicznego, takie jak Ewa Kasprzyk, Mieczysław Gajda, Waldemar Kocoń, Andrzej Rosiewicz i Michał Wiśniewski. Piosenkarka na dobre zapisała się na kartach historii, a jej grób regularnie odwiedzają wierni fani, jednak to, co pojawiło się na nagrobku artystki w dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada br. oburzyło opinię publiczną

Szokująca dekoracja na grobie Violetty Villas wywołała burzę w sieci

Choć od śmierci artystki minęło już wiele lat, jej grób wciąż jest odwiedzany przez licznych fanów. Przynoszą oni kwiaty, znicze i symboliczne upominki. W tym roku z okazji Wszystkich Świętych na grobie Violetty Villas pojawiła się zaskakująca dekoracja: znicz w kształcie miniaturowej głowy zmarłej artystki z charakterystyczną fryzurą. Ozdoba, o którj już huczy w sieci, została ustawiona na pomniku przez anonimową osobę i szybko przykuła uwagę przechodniów oraz internautów.

Internauci w szoku po najnowszym zdjęciu nagrobka Violetty Villas

Zdjęcie znicza zostało opublikowane na facebookowym profilu "Tajemnice Warszawy". To właśnie tam rozpoczęła się prawdziwa burza. Internauci byli zgodni, dekoracja na grobie była co najmniej kontrowersyjna. Komentujący uznali znicz za nieodpowiedni, przerażający i wręcz niestosowny. W sekcji komentarzy pod zdjęciem znicza roi się od krytycznych głosów.

Ktoś taką głowę na nagrobku postawił? Przerażające.

Kto coś takiego stawia na jej grób, to skandal i obraza.

Nie no, ktoś przesadził i to bardzo. Wstyd, że takie szkaradziejstwo postawiono na grobie Violetty Villas.

Co to za MASAKRA??? Wybitna tandeta i kicz, pomysł psychopatyczny - grzmią internauci.

Większość zgodnie twierdzi, że tak osobliwy sposób upamiętnienia nie przystoi miejscu spoczynku wielkiej artystki. Nie brakowało też prób obrony gestu. Jeden z użytkowników zauważył, że podobne znicze pojawiają się na innych grobach na Powązkach, np. u profesora Religi, gdzie widziano znicz w formie kościotrupa. Mimo to przeważają komentarze, które nie akceptują tej formy dekoracji.

Powązki miejscem zadumy czy pola do kontrowersji?

Cmentarz Powązkowski w Warszawie to miejsce szczególne, tu spoczywają najwybitniejsze postaci polskiej kultury. Grób Violetty Villas przyciąga uwagę nie tylko ze względu na sławę artystki, ale też przez oryginalny pomnik wykonany z piaskowego i czarnego kamienia. Zdjęcie Villas na płycie nagrobkowej jest hołdem dla jej artystycznego dorobku. Tym bardziej szokujący był widok znicza w kształcie jej głowy, który wielu uznało za groteskowy i niestosowny.

Gest osoby, która postawiła znicz, był zapewne wyrazem pamięci i oddania hołdu. Jednak jego forma wywołała efekt odwrotny do zamierzonego.

