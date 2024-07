Kinga Rusin żałuje, że zrezygnowała z udziału w "You Can Dance"? Dziennikarka w rozmowie z magazynem Party zdradziła dlaczego postanowiła poprowadzić nowy program "Agent"- przez co musiała pożegnać się z tanecznym show TVN. Gwiazda stacji zdradziła, że decyzja nie była dla niej łatwa.

Ciężko było zrezygnować z "You Can Dance", ale coś za coś. Decydując się na "Agenta", zyskałam, poza nowym zawodowym wyzwaniem i fantastyczną przygodą, również to, że mogę wyznaczyć w tym programie nowy kierunek. Dotąd bowiem w zdecydowanej większości zagranicznych edycji prowadzącymi byli mężczyźni. I tu moja lekko feministyczna natura daje o sobie znać- przyznała Kinga Rusin.

Co jeszcze Kinga Rusin powiedziała w rozmowie z magazynem? Jakie były inne koszty decyzji o udziale w programie "Agent"? O tym dowiecie się już jutro w najnowszym wydaniu "Party"!

Kinga Rusin o odejściu z programu "You Can Dance".

Dziennikarka żałuje, że odeszła z tanecznego show?