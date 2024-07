Kinga Rusin ma poważną konkurencję! Karolina Gilon chciałabym ją zastąpić w programie "Agent". Choć gwiazda programu "Top model" rozpoczęła swoją przygodę w show-biznesie od aktorstwa i modelingu, później zajęła się telewizją i została jedną z prowadzących w kanale TTV. W tej stacji prowadzi program "DeFacto" i ponoć radzi sobie całkiem nieźle. Jej ambicje są jednak dużo większe i modelka marzy nawet o karierze w TVN. Kto stoi jej na drodze? Kinga Rusin :-)! Karolina została spytała o to, czy chciałaby zastąpić w kolejnej edycji "Agenta" Kingę Rusin. Co powiedziała?

"Przyznam szczerze, że teraz już bardziej interesuje się tą stroną nie celebrycką, a z tym mi się kojarzy udział w "Agencie", a raczej widziałabym siebie na miejscu Kingi Rusin. Wiem, że wysoko mierzę, ale chyba to o to w tym chodzi. Jak się wysoko mierzy, to potem też się wysoko zachodzi" - powiedziała w TVN Karolina Gilon.