Katarzyna Skrzynecka krytykowana za zachowanie córki na wakacjach. Odpowiedziała

Katarzyna Skrzynecka wraz z mężem oraz córką udała się na wyczekiwane wakacje. Rodzina świetnie bawi się na Zanzibarze, a w mediach społecznościowych na bieżąco pojawiają się relacje oraz zdjęcia z rajskiego urlopu. Czujni fani na jednym z nagrań dostrzegli, że córeczka artystki dumnie pozuje, trzymając w ręku rozgwiazdę. Katarzyna Skrzynecka nie wytrzymała i zdecydowała się na mocną odpowiedź!

Katarzyna Skrzynecka w ogniu krytyki! Jest mocna odpowiedź

Katarzyna Skrzynecka w ciągu roku bardzo dużo pracuje, jednak w wakacje zwalnia tempa, aby cieszyć się rodzinnym czasem. Tym razem gwiazda wraz z mężem Marcinem Łopuckim oraz córką Alikią wybrała się na słoneczne wakacje na Zanzibar. Jest to jeden z najpopularniejszych kierunków wśród gwiazd, które uwielbiają dobrą pogodę oraz przejrzystą wodę. W mediach społecznościowych jurorki "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawiło się mnóstwo relacji, nagrań oraz zdjęć z piaszczystych plaż. Jeden z filmów wywołał spore poruszenie wśród fanów!

- 🐚🐬🦀 ... Jeśli spełniamy marzenie o długo planowanej podróży, to po to, by cieszyć się każdą minutą jej trwania 💙🌊🌊 ...by wędrować, podziwiać, doceniać, smakować, słuchać, poznawać, zwiedzać, zachwycać się tym, co dla nas dalekie, niezwykłe i nieznane 🌍 - zaczęła swój wpis.

W dalszej części wpisu Katarzyna Skrzynecka poruszyła temat natury oraz tego, że należy ją podziwiać i szanować.

- Nie robię zdjęć z cyklu "ja i mój basen" 😁😉 bo nie o takie NIEZAPOMNIANE wspomnienia nam chodzi... biega... pływa... fruwa 😉🙂🦜🦜🦜 Piękno przyrody jest po to, by je podziwiać, docenić, uszanować , zachwycić duszę , oczy i pamięć... po czym ZWRÓCIĆ SZCZĘŚLIWIE NATURZE 💙🌍🌏

Dla fanów słowa gwiazdy nie pokryły się jednak z czynami. Na nagraniu widać, jak Alikia trzyma w dłoni rozgwiazdę, z którą pozuje do zdjęcia, aby następnie odłożyć ją na brzegu. W sekcji komentarzy wybuchła prawdziwa burza.

- Rozgwiazda umiera kilka sekund po wyjęciu z wody, ma żołądek na gorze i niestety gdy jest poza woda wypełnia się on powietrzem co powoduje ogromny ból 🤷‍♀️ żeby żołądek zassał wodę nie wystarczy wrzucić jej na powrót do wody jakkolwiek … to tak na przyszłość, żeby nie popełniać więcej błędu - upominała jedna z fanek. - Rozgwiazda leżała na piasku, bez wody, wyrzucona przez odpływ. Nie wiemy jak długo tam leżała... Jest takich tu sporo. Odnosząc ją do morza, zrobiliśmy zdjęcie i wynieśliśmy w głąb wody. Była żywa 👍Mamy nadzieję, że ją "podratowaliśmy" jakkolwiek umieliśmy. - odpowiedziała Katarzyna Skrzynecka.

Między Katarzyna Skrzynecką a fanami doszło do wymiany zdań. Gwiazda stanęła w obronie córki i przyznała, że zrobili wszystko co w ich mocy, a rozgwiazda szybko trafiła z powrotem do morza.

- Rozgwiazdę porzucił na piasku odpływ Oceanu Indyjskiego - córka znalazła ją i odniosła dalej do głębszej wody. p.s. odpływ i przypływ zmienia się tu kilka razy w ciągu doby. - napisała.

Katarzyna Skrzynecka nie jest jedyną gwiazdą, która w ten sposób naraziła się fanom. W mediach społecznościowych często pojawiają się kadry, na których celebryci pozują z rozgwiazdami nie zdając sobie sprawy z krzywdy wyrządzanej zwierzętom.