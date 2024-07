Kinga Rusin cierpi na chorobę Hashimoto - czytamy w "Gwiazdy Extra". Dziennikarka była zaniepokojona swoim chronicznym zmęczeniem oraz wahaniami wagi, więc zdecydowała się na kompleksowe badania. Zdiagnozowano u niej chorobę tarczycy, która jest odpowiedzialna za te dolegliwości. Na szczęście, Kinga Rusin trafiła w ręce bardzo dobrych specjalistów, który dobrali leczenie oraz zalecili zdrowy styl życia. Polecamy: Tarczyca: reguluje przemianę materii, wpływa na kości i kontroluje większość układów w organizmie

Gwiazda stacji TVN poważnie podeszła do tych zaleceń i postanowiła radykalnie zmienić swoje życie. Dostosowała dietę do swojej choroby, a także postawiła na sport. Zaczęła regularnie biegać, jeździć konno, a także uprawiać kitesurfing. Tegoroczne lato upłynęło Kindze Rusin pod znakiem sportu. Dziennikarka zaraziła swoją pasją również córki - Igę i Polę, które również pokochały sporty wodne.

Pola pływa już od kilku lat. Młodsza córka woli zwykły surfing. Patrzenie na nie, kiedy uprawiają sport, to dla mnie powód do dumy i satysfakcji. Kładłam na to przez całe życie duży nacisk, bo sport dyscyplinuje i uczy odpowiedzialności - czytamy na łamach "Faktu".