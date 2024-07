Powrót do dobrej formy i świetnej figury po ciąży nie zawsze jest łatwy. Zbilansowana dieta i ćwiczenia nie zawsze wystarczają. Przekonała się o tym aktorka Anna Powierza, która w czasie ciąży przytyła aż 33 kilogramy i choć dziecko urodziła już już ponad rok temu, do tej pory nie może wrócić do swojej dawnej figury. W rozmowie z "Życiem na gorąco" przyznała, że powodem jest jej stan zdrowia. Zobacz też: Czesia z Klanu urodziła. Pokazała dziecko na okładce brukowca

Anna Powierza postanowiła wykonać specjalistyczne badania lekarskie, które dały jednoznaczną diagnozę. Gwiazda ma problemy hormonalne, dlatego ma problem z powrotem do poprzedniej wagi. Aktorka wyznała na łamach magazynu, że od miesiąca przyjmuje leki na niedoczynność tarczycy i od tego czasu przytyła aż 7 kilogramów. Mamy nadzieję, że pod kontrolą lekarza uda jej się nie tylko odzyskać zdrowie, ale i świetną figurę!

