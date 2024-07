Kinga Rusin z programem „You Can Dance” związana jest od samego początku jego powstania. Kiedyś prowadząca, dziś jurorka w tanecznym show. Rusin w rozmowie z „Faktem” przyznaje, że jest pod wielkim wrażeniem młodzieży, która zgłasza się do programu.

-Wielu z nich pochodzi z małych miasteczek i wsi, gdzie przecież nie ma szkół. Tymczasem oni reprezentują naprawdę wysoki poziom-stwierdziła jurorka.

Już w środę odbędzie się wielki finał „YCD”. O główna nagrodę, czyli wyjazd do szkoły tańca na Broadway’u , będą walczyć Paulina i Dominik.

Waszym zdaniem kto zasługuje na wygraną?

Reklama

tulipan