Wszystko wskazuje na to, że do czasu szczęśliwego rozwiązania drugiej ciąży Kim Kardashian, będziemy zasypywani kolejnymi doniesieniami i plotkami na jej temat. Drugiej ciąży Kim od początku towarzyszy wiele szumu medialnego, wśród którego niestety jest sporo informacji nieprawdziwych. Tak jest i w tym przypadku. Zobacz też: Kim Kardashian źle znosi drugą ciążę. Wyżaliła się w mediach

Magazyn "New York Daily News" opublikował informację, jakoby celebrytka spodziewała się bliźniaków. Według źródła magazynu, do zapłodnienia miało dojść dzięki metodzie in vitro, w czasie której udało się zapłodnić dwie komórki jajowe. Kim jednak konsekwentnie i na bieżąco komentuje wszystkie tego typu doniesienia i wydaje się być już mocno poirytowana tematem. Informację, że spodziewa się bliźniąt skomentowała krótko i dosadnie:

To niedorzeczne - powiedziała.

Myślicie, że urodzi chłopca czy dziewczynkę?

