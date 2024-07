Ostatnio sporo kontrowersji w mediach wzbudziła Anna Skrobiszewska. Wszystko za sprawą głośnego już wywiadu, który znalazł się w ostatnim numerze "Gali". Wdowa po Grzegorzu Ciechowski przerywa nim milczenie i rozlicza się z przeszłością. Zobacz: Wdowa po Ciechowskim atakuje Potocką: Mieliśmy romans

Po przeczytaniu lektury ludzie na nowo zaczęli interesować się życiem prywatnym Anny, a także szukać informacji na temat jej obecnego partnera. Okazuje się, że Skrobiszewska od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Wojciechem Skrobiszewskim, biznesmenem z Torunia, działającym w branży gastronomicznej. Para ma wspólnie córeczkę Różę.



- Spotkaliśmy się parę razy wcześniej w Toruniu i zwróciliśmy na siebie uwagę, ale nie mieliśmy okazji porozmawiać - wyznał w 2006 roku Skrobiszewski w rozmowie z "Vivą!". Ale udało się. Wojtek zadał bardzo magiczne pytanie, które okazało się kluczem do wielu drzwi, o których istnieniu wtedy nie wiedzieliśmy. Siedząc na ławce przegadaliśmy całą noc, a tak naprawdę unosiliśmy się w przestrzeni, odkrywając, jak wiele nas łączy. Odpłynęłam. Dopiero gdy wracałam do domu, na chwilę się ocknęłam. Dlaczego komuś, kogo nie znam, powiedziałam to wszystko? Po kilku dniach przyjechałam do Torunia z dzieciakami - dopowiedziała Anna.