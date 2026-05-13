Alicja Szemplińska usłyszała pytanie o występ Izraela. Tak zareagowała

Alicja Szemplińska została zapytana w wywiadzie o występ izraelskiego reprezentanta Noama Bettana podczas Eurowizji w hali Wiener Stadthalle. Kiedy rozmowa zeszła na temat fanów z Izraela i padła prośba o krótką wiadomość do nich, przed kamerą pojawiło się chwilowe zamieszanie, a artystka odsunęła się od mikrofonu. Do sieci trafiło nagranie pokazujące właśnie ten fragment rozmowy.

Burza po występie reprezentanta Izraela na Eurowizji 2026

We wtorkowy wieczór w Wiener Stadthalle atmosfera była typowo eurowizyjna: tłum, flagi, makijaże, błyszczące stylizacje i energia, która potrafi unieść nawet tych, którzy oglądają konkurs tylko z ciekawości. Tym razem jeden z występów szczególnie mocno podzielił publiczność i Internet.

Duże poruszenie wywołał występ reprezentanta Izraela, Noama Bettana, który zaprezentował utwór „Michelle”. Na widowni słychać było buczenie, a także okrzyki wspierające Palestynę. W mediach społecznościowych niemal od razu ruszyła intensywna dyskusja: jedni komentowali samą prezentację na scenie, inni skupiali się na tym, że obecność Izraela w konkursie stała się jednym z najbardziej zapalnych tematów wieczoru.

W serwisie X pojawiły się nagrania z hali, na których widać, jak służby porządkowe próbują opanować sytuację na widowni. Ten kontekst sprawił, że każde kolejne pytanie o Izrael brzmiało jeszcze głośniej i mogło wywoływać nerwową reakcję nie tylko wśród widzów, ale też w rozmowach kuluarowych.

Alicja Szemplińska weszła do finału Eurowizji 2026.

Alicja Szemplińska zapytana o występ Izraela. Powiedziała wprost

W tym samym czasie w sieci zaczęło krążyć krótkie nagranie z rozmowy z Alicją Szemplińską. Artystka została zapytana, czy widziała występ Noama Bettana. Odpowiedziała, że nie ma pewności, czy w ogóle go słyszała. Chwilę później padło kolejne pytanie: czy miała okazję poznać izraelskiego reprezentanta. Szemplińska wyjaśniła, że do takiego spotkania nie doszło.

Nie jestem pewna, czy słyszałam. (...) Nie, nie spotkałam go stwierdziła Szemplińska.

Najbardziej komentowany moment przyszedł na końcu. Dziennikarka poprosiła wokalistkę o kilka słów do fanów z Izraela. W studiu zrobiło się nerwowo, a Alicja Szemplińska na chwilę oddaliła się od mikrofonu. Po tym krótkim zamieszaniu wróciła do rozmowy i wytłumaczyła, że nie usłyszała pytania.

W dalszej części wywiadu artystka skierowała wiadomość nie tylko do jednej grupy odbiorców, ale szerzej do fanów Eurowizji. Przekazała im pozdrowienia i dodała, by trzymali się mocno oraz pamiętali o modlitwie.

Ogromne pozdrowienia dla wszystkich fanów Eurowizji. Trzymajcie się mocno i módlcie się! dodała.

