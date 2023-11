1 z 5

O byłej dziewczynie Macieja Rybusa, Natalii Czubaj, zrobiło się głośno, kiedy magazyn "Party" podał, że ta dowiedziała się z mediów, że jej partner... ma inną kobietę, którą niedawno poślubił. To kolejny skandal w polskiej kadrze, o którym mówią wszyscy. Pojawiają się również pytania - kim jest Natalia i dlaczego Maciej nie chciał z nią być, mimo siedmioletniego stażu! Poznajcie szczegóły!

Maciej Rybus w lipcu ubiegłego roku wyjechał do Rosji (gra w zespole Lokomotiw Moskwa). Tam poznał i ożenił się z piękną Laną Baimatową. Para już wkrótce spodziewa się dziecka! Co więcej - plotka głosi, że będą to bliźniaki! Nowe życie Maćka za granicą zadziwiło ponoć wszystkich znajomych - w Polsce została bowiem jego narzeczona, Natalia! Dlaczego się z nią rozstał? Kim jest? Co mówił o ich związku? Zobaczcie więcej na KOLEJNYM SLAJDZIE!

