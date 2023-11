Dla naszych piłkarzy występy na Mundialu już się skończyły. Ale Maciej Rybus przeżył w Rosji wiele pięknych momentów! Na początku roku dowiedział się, że zostanie ojcem, w marcu niespodziewanie wziął ślub z Osetyjką, Laną Baimatową, a jesienią spotka go podwójne szczęście! Powód? Plotkuje się, że piłkarz i jego żona czekają na bliźnięta!

Ślub piłkarza i jego pięknej żony odbył się we Władykaukazie.

"Pierwsze uroczystości odbyły się z zachowaniem ogromnego szacunki i skrupulatności wobec narodowych obyczajów Osetii", donosiła lokalna prasa.

Na ślub w cerkwi Lana włożyła bogato zdobiony, tradycyjny strój, ale na weselu pojawiła się w koronkowej sukni, która podkreślała jej świetną figurę. Huczne przyjęcie odbyło się w hotelu Grand Alexander, a na imprezę młodzi przyjechali wartym ponad pół miliona rolls-royce'em phantomem VIII, eskortowanym przez trzech jeźdźców ubranych w tradycyjne osetyjskie stroje. Niestety, na uroczystości zabrakło rodziny Macieja Rybusa, którym nie udało się zorganizować wiz. Dlatego Maciej i Lana chcą urządzić jeszcze jedno wesele, w Polsce i zaprosić na nie tych, którzy nie dotarli do Osetii. Ale wśród gości na pewno zabraknie wieloletniej byłej narzeczonej Rybusa, Natalii Czubaj. Dlaczego?

Dlaczego Maciej Rybus rozstał się z Natalią Czubaj?

Plotkuje się, że kiedy w lipcu ubiegłego roku Maciej Rybus wyjeżdżał do Moskwy na kontrakt z klubem Lokomotiw, w Polsce została jego dziewczyna Natalia Czubaj. Piłkarz nigdy nie zdradził, dlaczego i w jakich okolicznościach się rozstali. Wszystko wskazuje na to, że miał ku temu powód... Podobno o tym, że Maciej ma nową partnerkę Czubaj dowiedziała się z... prasy i mediów społecznościowych. Ile w tym prawdy? Natalia nigdy nie potwierdziła tych spekulacji. Zamieściła za to na Instagramie sugestywny wpis. Życzyła w nim swoim znajomym "Umiejętności odchodzenia z klasą tam, gdzie rozdział się kończy". Czyży kierowała te słowa do Rybusa?

Maciej Rybus i Lana Baimatowa pobrali się 18 marca 2018.

Jesienią państwo Rybusowie po raz pierwszy zostaną rodzicami!