Kim był pierwszy mąż Małgorzaty Rozenek? Ma z nim kontakt do dziś!

Nowa książka Małgorzaty Rozenek "Jak dbać o siebie perfekcyjnie?" będzie miała swoją premierę już w najbliższą środę. My już dziś pokazujemy wam okładkę (na którym gwiazda prezentuje piękne nogi) i zdradzamy, co będzie w książce. Zapowiadano, że będzie to poradnik o modzie . Niektórzy zaczęli nawet krytykować Rozenek, że chce uczyć, jak się ubierać. Niesłusznie - nowa książka Perfekcyjnej Pani Domu nawet nie stara się być stylowym poradnikiem. Małgorzata Rozenek radzi, jak zadbać o wygląd i psychikę "Jak dbać o siebie perfekcyjnie?" ma być poradnikiem dla współczesnych kobiet, które dzielą swoje życie pomiędzy dom a obowiązki zawodowe. Jak wśród codziennych obowiązków, zadbać nie tylko o najbliższe otoczenie, ale także o samą siebie? Jak znaleźć czas na pielęgnację, relaks i własny rozwój? Małgorzata Rozenek zdradza i radzi, jak zadbać nie tylko o atrakcyjny wygląd, ale także własne wnętrze. W książce znajdą się m.in. sposoby na odreagowanie stresu. Czwarta książka Małgorzaty Rozenek - będzie kolejna? To już czwarta książka Małgorzaty Rozenek. Wcześniej pojawiły się jej poradniki "Perfekcyjna Pani Domu. Poradnik", "Perfekcyjny Rok z Perfekcyjną Panią Domu" oraz "Perfekcyjny ogród. Poradnik". Rozenek zapowiadała, że ma pomysły na jeszcze kilka książek. Ale na razie gwiazda wraca do telewizji. Bo poradnik "Jak dbać o siebie perfekcyjnie?" to nie koniec nowych wyzwań Małgorzaty Rozenek. Już wkrótce na antenie TVN pojawi się nowy program "Damą być", którego prowadzącą została Małgorzata Rozenek . Skusicie się na nowy poradnik Perfekcyjnej pani Domu?