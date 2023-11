11 grudnia w Super Polsacie ruszy program z udziałem Dagmary Kaźmierskiej "Dagmara szuka męża". Jak sama nazwa wskazuje, dotychczasowa "Królowa życia" będzie szukać partnera na życie, który sprosta jej oczekiwaniom. Pomogą jej w tym syn Conan oraz przyjaciel Jacek Wójcik. Ale powrót celebrytki do telewizji zawdzięczamy komu innemu.

Dagmara Kaźmierska zachwyca się swoim menadżerem

Rok - tyle fani Dagmary Kaźmierskiej musieli czekać na kolejny program z jej udziałem. W rozmowie z Party.pl dotychczasowa gwiazda "Królowych życia" zdradziła, że musiała odpocząć, przede wszystkim od sławy, ale również ze względu na dobro swoich nóg (Dagmara jest po poważnym wypadku samochodowym). Jakiś czas temu Kaźmierska nawiązała współpracę z Hubertem Janczakiem, popularnym influencerem modowym i podróżniczym oraz właścicielem agencji "CASTING BUSTERS", która realizuje castingi do popularnych programów telewizyjnych (pracował przy takich produkcjach jak "Doda. 12 kroków do miłości", "Hotel Paradise", "Big Brother" czy "Damy i Wieśniaczki"). To on namówił celebrytkę na powrót do telewizji i zrobił wszystko, by program "Dagmara szuka męża" został zrealizowany:

Powiem tak - tyle lat będąc w Królowych troszkę się zmęczyłam, tym wszystkim co było wokół, sławą, bo wiadomo, to jest piękne, że ludzie mnie kochają, to wspaniałe, ale troszkę się tym zmęczyłam, ale głównym powodem były moje nogi, straciłam energię życiową. odpoczęłam ponad rok, zregenerowałem siły, i z moim menadżerem, Hubertem Janczakiem, to jest cudowny chłopak, łowca talentów telewizyjnych, fajny człowiek, stwierdziliśmy, że Może byś wróciła? Chodź, coś pomyślimy! Huber zwrócił się do ludzi pewnych i zrobiliśmy! mówi nam Dagmara

Huberta Janczaka na Instagramie obserwuje już ponad 157 tys. fanów! Teraz ta liczba na pewno wzrośnie.

