Dagmara Kaźmierska pęka z dumy. Wszystko przez jej syna Conana. Tuż przed startem "Tańca z Gwiazdami" syn "Królowej życia" dał jej powody do radości. Czy jego upór w dążeniu do celu uskrzydli i jego mamę w dążeniu po "kryształową kulę"? Zobaczcie, co wydarzyło się u Dagmary Kaźmierskiej.

Radosne wieści w domu Dagmary Kaźmierskiej

Conan Kaźmierski dał się poznać szerszej publiczności dzięki "Królowym życia", gdzie występował u boku mamy. Chociaż w sieci jest dzięki temu bardzo popularny, nie myśli by robić karierę w show-biznesie. Wybrał inną, jednocześnie bardzo trudną drogę. Conan Kaźmierski studiuje medycynę. Jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl. nie ukrywał, że doskonale sobie radzi na studiach, a dziedziną która interesuje go najbardziej jest chirurgia plastyczna. Wygląda na to, że w kwestiach nauki u Conana nic się nie zmieniło, właśnie pochwalił się wynikiem egzaminu z dermatologii, który zdał na najwyższą ocenę:

Dermatologia poConana #sesja Dostałem 5 pisze to dla siebie, żebym nigdy nie zapomniał)

Conan Kaźmierski opublikował zdjęcia spod Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, pozując pod drzwiami Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii. Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że jest dumna z jedynego syna:

Mój mądry Synciu. Jak ja Cię kocham

Conan Kaźmierski może liczyć także na gratulacje od internautów. Wszyscy z podziwem gratulują mu ambicji i chęci do nauki:

Było do przewidzenia że będzie 5 gratulacje :)

Gratulacje, oby więcej takich przystojnych lekarzy w przyszłości

Cudownie nasz kochany doctore, dumna

Wow brawo naprawdę podziw jeszcze raz gratuluję panie Conanie. Mama na bank dumna z syna. Pozdrawiam i szczęścia w dalszym rozwoju samych sukcesów w nauce

Szacun. Możesz być z siebie dumny - piszą fani na Instagramie.

