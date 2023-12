Choć kontrowersyjny show, czyli "Królowe życia" zniknął z anteny, Dagmara Kaźmierska nadal cieszy się dużą popularnością i nie powiedziała jeszcze swojego ostatniego słowa. Celebrytka niedługo pojawi się w swoim programie, który wyprodukował Polsat. Duże zainteresowanie wzbudza także jej syn Conan, który — jak sama przyznaje — ma spokojniejszy charakter i nie dąży do bycia w centrum uwagi. Ostatnio internauci coraz częściej wypytują o jego związek. Czy planuje już zaręczyny? Dagmara Kaźmierska zdradziła to naszej reporterce.

W rozmowie z naszą reporterką Dagmara Kaźmierska została zapytana o to, czy jej syn myśli o zaręczynach. Celebrytka przyznała, że chciałaby, aby Conan wziął ślub z Ewą. Najchętniej zostałaby już babcią. Jednak ma świadomość, że para nie chce się spieszyć i skupia się na tym, by zdobyć odpowiednie wykształcenie.

Ja jeszcze o tym nic nie wiem. Chociaż ja mówię: Conanek, to będzie ta Ewka moją synową, czy nie będzie? Powiedział: Mamo, no chyba będzie, jak mnie nie zostawi, to będzie. Ja mówię: każdego brylanta matka ściąga, daje ci na zaręczyny. Oczywiście, że czekam. Ja to już bym chciała, żeby wnuki mieli. (...) Ale oni to trochę mądrzej podchodzą niż stara. Fajnie by było. Ja to bym chciała, żeby ślub od razu był

— powiedziała naszej reporterce.