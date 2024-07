W Stanach przed Gwiazdką można zaobserwować trend polegający na tym, że największe gwiazdy muzyki wydają albumy ze świątecznymi piosenkami. Pod koniec października taką płytę wydała Kelly Clarkson, która półtora miesiąca temu wzięła cichy ślub ze swoim chłopakiem Brendonem Blackstokiem. Para spodziewa się potomka. Zobacz: Szał w amerykańskich mediach. Kelly Clarkson spodziewa się dziecka

Dziś w sieci odbyła się premiera gwiazdowego wideo artystki do piosenki "Underneath The Tree". Utwór jest bardzo przyjemny dla ucha, a sam klip nawiązuje do Bożego Narodzenia. Widzimy w nim ciężarną Kelly ubraną w luźną beżową suknię z czerwonymi akcentami.

Clarkson w ten sposób chciała ukryć pierwsze ciążowe kilogramy na brzuchu. Efekt się udał, jednak na stan błogosławiony wskazuje bardziej zaokrąglona twarz pierwszej zwyciężczyni amerykańskiego "Idola".

Jak podoba się wam świąteczna propozycja wokalistki?

Tak wyglądał ślub Kelly Clarkson: