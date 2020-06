Dziś niedaleko Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbył się protest artystów. Zorganizowali happening, który miał zwrócić uwagę na to, jak wielu muzyków, poprzez wprowadzone i wciąż nie zdjęte obostrzenia dotyczące koncertów oraz imprez masowych, straciło możliwość zarobku. Wydarzenie odbyło się bez wcześniejszego nagłośnienia ich mediach. Na ulicę wyszło wielu topowych artystów m. in. Kayah, Dawid Kwiatkowski, Majka Jeżowska, Tomasz Karolak, Patrycja Markowska, Ruda z Red Lips, Sławomir i Kajra oraz wielu innych. Happening w ramach akcji "Otwieramy koncerty" odbył się na Placu Zamkowym w Warszawie. Artyści zagrali na ulicy jak uliczni grajkowie.

Na długo zapamiętamy sytuację, która miała miejsce na świecie z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Wiosną gospodarka zamarła a przedsiębiorcy zanotowali olbrzymie straty. Rząd powoli znosił obostrzenia, jednak te dotyczące np. koncertów wciąż obowiązują, a artyści występujący na scenach oraz ich współpracownicy, nie mają możliwość zarobków. Wiosną odwołano koncerty i wszelkie imprezy masowe. Artyści zwracają uwagę na problem, który ich dosięgnął. Stracili swoje główne źródła dochodów i nie mogą wrócić do pracy.

Koncert, to olbrzymie przedsięwzięcie. Byście mogli szaleć lub wzruszać się pod sceną, wszystko musi działać jak świetnie zaprojektowana maszyna. By tak było otaczam się profesjonalistami, osobami, bez których żaden koncert nie mógłby się odbyć. To muzycy, realizatorzy światła, dźwięku, wizualizacji, technicy, kierowcy, menedżerowie i osoby które dbają o to jak prezentuję się na scenie. Jest ich oczywiście dużo więcej, choćby osoby, które budują scenę, stawiają nagłośnienie, wieszają światła, dbają o bezpieczeństwo na koncertach itd… To cała masa osób, która bez wprowadzenia jasnych i przejrzystych zasad organizacji koncertów nie ma pracy. Czas to zmienić i wprowadzić bezpieczne, klarowne przepisy - apelowała Kayah na Facebooku