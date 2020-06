Agnieszka Chylińska ma już dość! W "Dzień Dobry TVN" apelowała do polityków! 

Agnieszka Chylińska podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" skomentowała obostrzenia dotyczące organizowania koncertów w Polsce. W związku z pandemią koronawirusa władze zdecydowały, że artyści mogą koncertować, ale tylko w plenerze i tylko dla 150 osób. Z pomysłem rządzących nie zgadza się Agnieszka Chylińska, która po kilku miesiącach przerwy w pracy, chciałaby wrócić na scenę. Sprawdźcie, co powiedziała gwiazda!

Agnieszka Chylińska podczas rozmowy z prowadzącymi "Dzień Dobry TVN" mówiła o swojej najnowszej książce dla dzieci, którą napisała podczas "narodowej kwarantanny". Artystka przed kamerami zdradziła również, jak odnalazła się w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Myślę, że to był szczególnie trudny czas dla rodziców dzieci, bo nagle w tym ferworze spraw czas się zatrzymał. Nagle wylądowałam z dziećmi w domu i trzeba było z nimi być, przyjrzeć się im i odkrywać to macierzyństwo na nowo, takie w pełnym wymiarze- mówiła Agnieszka Chylińska. Z czasem po prostu się na to otworzyłam i okazało się, że mam naprawdę świetną rodzinę, mam fantastyczne dzieci. Radziliśmy sobie wszyscy razem- dodała.

Podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" Agnieszka Chylińska zwróciła również uwagę na sytuację osób z show-biznesu, które wciąż mają ograniczoną mozliwość powrotu do pracy.

Szczerze mówiąc zazdroszczę piłkarzom, Ekstraklasie, że już mają swoich kibiców- mówiła w "DDTVN". (...) Wiadomo, w obliczu choroby czy pandemii nie dyskutujemy. Tylko w momencie, kiedy jedni już mogą pracować, a my nie możemy no to pojawia się to pytanie. Bo kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach oczywiście nie było dyskusji na ten temat, a teraz chcemy powrócić do pracy. Ja nie mówię w imieniu tzw. gwiazd. Ja mówię w imieniu kierowców, osób, które się gwiazdami zajmują – agentów, managerów i technicznych. Ci ludzie są bez pracy, mają na utrzymaniu rodziny, więc jeśli już można coś ruszyć, to my byśmy bardzo już chcieli powrócić, a to publiczność zdecyduje czy kupi ten bilet.