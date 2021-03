Kate postanowiła odpowiedzieć na wywiad Meghan i Harry'ego? Wybrała subtelny sposób!

W wywiadzie Oprah Winfrey z Meghan i Harry wywołał niemałą konsternację w mediach światowych i brytyjskich. Definitywne wycofanie się Meghan i Harry'ego z rodziny królewskiej zachęciło Sussexów do przekazania własnych doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących życia wśród Royalsów do opinii publicznej. Wśród wielu interesujących wyznań to właśnie Meghan poruszyła kontrowersyjne tematy. Przyznała, że cierpiała na depresję, a będąc w piątym miesiącu ciąży, miała myśli samobójcze, mimo tego rodzina nie chciała jej pomóc. Królestwem wstrząsnęły także słowa Meg dotyczące przejawów rasizmu i dyskusji na temat koloru skóry jej synka Archiego. Wszyscy więc z zapartym tchem czekają na pojawienie się odpowiedzi ze strony poszczególnych członków rodziny. Jak na razie oświadczenie wydała jedynie Królowa Elżbieta II. Media są jednak przekonane, że i Kate zabrała głos w tej sprawie...

Kate odpowiedziała na wywiad Meghan i Harry'ego? Subtelnie!

W wywiadzie z Oprah Winfrey nie zabrakło kontrowersyjnych informacji. Meg i Harry dbali jednak o to, żeby nie padły żadne konkretne nazwiska. Jedynie królowa Elżbieta II została bardzo ciepło i miło opisana przez Meghan. Oprah skorzystała z okazji i postanowiła zapytać Meghan o głośną sprawę jeszcze sprzed ślubu, gdy brytyjskie tabloidy rozpisywały się, że przyszła żona Harry'ego doprowadziła Kate do płaczu. Meghan zaprzeczyła zdecydowanie, żeby to ona doprowadziła księżną do płaczu, a nawet zaznaczyła, że stało się na odwrót. Co więcej, Kate miała nawet przeprosić Meghan za niestosowne zachowanie.

Internauci dostrzegli jednak, że Kate mogła już odnieść się do słynnego wywiadu. Podczas swojego wystąpienia z okazji Dnia Kobiet, księżna Kate w rozmowie z Jasmine Harrison, najmłodszą kobietą, której udało się przepłynąć zupełnie samotnie Ocean Atlantycki.

Księżna zwróciła uwagę internautów nie tylko samą rozmową, ale tym, w co się ubrała. Kate dość stereotypowo włożyła różową koszulą z ogromnym kwiatem boku, w której wyglądała bardzo szykownie, natomiast na uszach miała śliczne, bardzo kobiece kolczyki z ważnym kamieniem. Ci, którzy wierzą w moc kamieni szlachetnych, szybko zrozumieją przekaz tej biżuterii.

Kolczyki księżnej to rodochrozyt, kamień szlachetny nazywany "różą Inków". Mieniący się kryształ jest bardzo rzadki minerałem o charakterystycznych, koncentrycznie ułożonych pasmach. Te kamienie mają wręcz wartość kolekcjonerską, a specjaliści od ezoteryki wierzą, że rodochrozyt uspokaja, sprzyja wyciszeniu i równowadze. Najważniejsze jest jednak to, jaka jest symbolika tego kamienia, odpowiada on za bardzo szlachetnie uczucia: miłość, współczucie i empatię.

Rodzina królewska jest mistrzem w grze w symbolikę, myślicie, że Kate naprawdę chciała w ten sposób wesprzeć Meghan i Harry'ego?

Kate pojawiła się w dniu wywiadu w różowych, bardzo symbolicznych kolczykach.

