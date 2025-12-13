Choć od zakończenia "Tańca z Gwiazdami" z udziałem Katarzyny Zillmann i Janji Lesar minęło trochę czasu, to temat ich relacji wciąż rozpala internautów. Panie doskonale wiedzą, co zrobić, by było o nich głośno. Zobaczcie tylko ich najnowsze wspólne kadry.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar tak spędzają wspólnie wolny czas

O relacji Katarzyny Zillmann i Janji Lesar zrobiło się głośno tuż po pamiętnym odcinku "Tańca z Gwiazdami", podczas którego panie obdarzyły się pocałunkiem. Od tego czasu w sieci regularnie pojawiały się kolejne doniesienia na temat ich zażyłości. Sprawy nie ułatwił fakt, że obie w zbliżonym czasie zostały singielkami. Fani tanecznego hitu Polsatu z udziałem gwiazd regularnie pytali też, czy Janja Lesar odeszła od narzeczonego dla Katarzyny Zillmann, co spotkało się z jednoznaczną odpowiedzią tancerki. "Popatrzyłam na siebie inaczej i że być może chciałabym jeszcze coś innego spróbować, pożyć inaczej, w inny sposób" - tłumaczyła Janja Lesar.

Teraz, gdy od ich udziału w programie minęło już kilka tygodni, okazuje się, że panie nie zamierzają porzucać swoich tanecznych treningów. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ponownie połączyły siły na parkiecie. Tym razem spotkały się na sali tanecznej, co udokumentowały na swoich profilach w mediach społecznościowych. Katarzyna Zillmann opublikowała selfie, na którym trzyma Janję Lesar na rękach. Opisała zdjęcie słowami:

Janina porwana na pasie, żeby przyuczać cha-cha (ptsd syndrom) - zaskoczyła słowami na Instagramie Katarzyna Zillmann.

W innym materiale z treningu widzimy, jak obie kobiety rozgrzewają się przed tańcem. Lesar, schylając się w trakcie ćwiczeń, pyta Zillmann: "Zainspirujesz mnie, co?". Cała sytuacja została zarejestrowana i opublikowana na Instagramie Zillmann. Nagrania oraz zdjęcia z treningu przyciągnęły uwagę internautów, którzy chętnie komentują każdą nową interakcję między kobietami.

Rozstania, które połączyły: co wiadomo o ich byłych partnerach Zillmann i Lesar?

Zarówno Katarzyna Zillmann, jak i Janja Lesar zakończyły w ostatnim czasie swoje związki. Zillmann rozstała się z Julią Walczak, a Lesar z Krzysztofem Hulbojem. Oba rozstania odbiły się echem w mediach, zwłaszcza że nastąpiły niemal równocześnie z ich wspólnym występem w programie "Taniec z gwiazdami".

Janja Lesar w jednym z wywiadów zapewniała, że jej relacja z Zillmann nie była powodem zakończenia wcześniejszego związku, podkreślając, że rozstanie z narzeczonym nastąpiło wcześniej. Z kolei Katarzyna Zillmann potwierdziła, że rozstała się z Julią Walczak już jakiś czas temu, sugerując, że wydarzenia te nie są ze sobą bezpośrednio powiązane.

Taniec, emocje i bliskość – jak wygląda ich relacja dziś?

Choć ani Katarzyna Zillmann, ani Janja Lesar nie potwierdziły jednoznacznie charakteru swojej relacji, ich wspólne zdjęcia i filmy z treningów sugerują silną więź. Publikacje wioślarki i tancerki "Tańca z Gwiazdami" wzbudzają duże emocje wśród fanów. Internauci komentują zdjęcia i filmy, wyrażając radość z ich ponownego spotkania. Nie brakuje też spekulacji na temat charakteru ich relacji.

