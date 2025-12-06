Podczas ostatniej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” Janja Lesar i Katarzyna Zillmann stworzyły pierwszą żeńską parę w historii polskiej wersji show. Ich wspólne występy na parkiecie charakteryzowały się silnymi emocjami i czułością, co przyciągnęło uwagę mediów. Z czasem pojawiły się też doniesienia o emocjach wykraczających poza salę taneczną.

Zakończenie związków Janji Lesar i Katarzyny Zillmann

Co więcej, po zakończeniu 17. edycji "Tańca z gwiazdami" dowiedzieliśmy się oficjalnie, że Katarzyna Zillmann rozstała się z Julią Walczak, natomiast Janja Lesar potwierdziła zakończenie wieloletniej relacji z Krzysztofem Hulbojem. Tancerka w wywiadzie dla serwisu "Kozaczek" zaznaczyła, że chciała "pobyć sama" i zapewniła, że nie zdradziła swojego partnera. Teraz jednak reporterka "Świata Gwiazd" postanowiła zapytać wprost Janję Lesar o to, czy ta odeszła od wieloletniego partnera właśnie dla Katarzyny Zillmann.

Janja Lesar o rozstaniu z narzeczonym i relacji z Zillmann

Janja Lesar odpowiadając na zadane pytanie nie ukrywała, że cała sytuacja jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać.

Wiesz, co mi się wydaje? Że ja bardziej patrzę na siebie. Pewni ludzie powodują w nas jakieś takie wzdrygi, że chcesz coś inaczej, coś zmienić

Przyznała jednak wprost:

Kasia na pewno była takim zapalnikiem, że popatrzyłam na siebie inaczej i że być może chciałabym jeszcze coś innego spróbować, pożyć inaczej, w inny sposób. - powiedziała Lesar

Co więcej, Lesar w tej samej rozmowie zaznaczyła, że emocje, które pojawiły się między nią a Zillmann zaczęły wykraczać poza granice platonicznej relacji.

Rzeczywiście zaczęłyśmy czuć różne emocje, które nie były tylko platoniczne, więc wtedy trzeba było się zastanowić, jak kreować dalej naszą przyjaźń. - dodała

Tancerka przyznała także, że sama do końca na razie nie wie, jak potoczą się dalsze wydarzenia w jej sferze prywatnej.

Na razie jest za wcześnie, żeby mówić dokładnie, jak to się wszystko rozwiąże. Na razie naprawdę czuję, że to jest jakby taka przerwa po prostu od tego wszystkiego

