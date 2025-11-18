Katarzyna Zillmann przerwała milczenie po doniesieniach o rozstaniu. "Noszę ten swój krzyż i swoje winy"
Nie milkną echa po medialnych doniesieniach o rozstaniu Katarzyny Zillmann i Julii Walczak. Informację potwierdziła była już dziewczyna wioślarki, publikując wymowny komentarz w mediach społecznościowych. Teraz była uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" zabrała głos w sprawie.
Wszystko wskazuje na to, że związek Katarzyny Zillmann i Julii Walczak należy już do przeszłości. Po wymownym komentarzu wieloletniej partnerki wioślarki w sieci zagrzmiało, a gwiazda tanecznego show Polsatu w końcu przerwała milczenie. Odniosła się do domniemanego rozstania i wspomniała o... Janji Lesar.
Katarzyna Zillmann i Julia Walczak rozstały się
Katarzyna Zillmann i Julia Walczak przez lata uchodziły za zgodną i szczęśliwą parę. Kiedy wioślarka zdecydowała się na udział w "Tańcu z Gwiazdami", mogła liczyć na duże wsparcie swojej partnerki. Chętnie pozowały razem na ściankach i udzielały wywiadów, opowiadając o swoim uczuciu. Snuły nawet plany o ślubie.
Na początku programu Julia regularnie kibicowała ukochanej, pojawiając się zarówno na treningach, jak i na widowni. Z czasem jednak przestała być widoczna w studiu Polsatu. Dopiero po finałowym odcinku jubileuszowej edycji Walczak zamieściła w mediach społecznościowych informację o zakończeniu ich relacji. Tuż przed udziałem Zillmann w tanecznym show, opublikowała nagranie z partnerką, w którym podkreśliła, jak bardzo jest z niej dumna. Teraz wymownie skomentowała post, nie pozostawiając internautom pola do domysłów.
Nieaktualne jak coś
Katarzyna Zillmann komentuje rozstanie
Choć początkowo Katarzyna Zillmann milczała na temat medialnych doniesień o swoim rozstaniu, w końcu postanowiła zabrać głos w sprawie. Wioślarka wzięła udział w live "Toplespodcast" na TikTok'u, gdzie skomentowała informację o zakończeniu związku i odniosła się do samej Julii Walczak.
To nie jest takie czarno-białe. (...) Nigdy nie powiem nic złego o Julii. Tego nie podkręcajcie, że ja mam zamiar zrobić z niej kogoś złego, bo absolutnie nic złego o niej nie powiem w życiu. Ja noszę ten swój krzyż i swoje winy, a teraz muszę to przemielić w sobie
Co ciekawe, wioślarka nawiązała również do relacji z Janją Lesar. Ich gorący pocałunek na parkiecie podzielił widzów, a czułości, które okazywały sobie na imprezie po finale "Tańca z Gwiazdami" wywołały w sieci prawdziwą burzę. Fotoreporterzy uchwycili między innymi jak trzymają się za ręce, obejmują i obdarowują całusami. Po opublikowaniu zdjęć fani zaczęli spekulować o ich romansie. Wielu z nich twierdzi, że to właśnie tancerka przyczyniła się do rozpadu związku Zillmann.
Zdjęcie zrobiono zza szyby. To była impreza w środku. To totalnie błąd z mojej strony. Tak samo robili nam zdjęcia, jak staliśmy w green roomie, 10 par stało i się obejmowało, i tak samo o nas: o zobaczcie, jak stoją i się obejmuję. Ale ja rozumiem, jak to działa i wiem, że ludzi to podkręca. A że ludzi to podkręca, to media będą to bardziej kręcić
Internauci zauważyli również, że Katarzyna Zillmann i Julia Walczak przestały się obserwować na Instagramie. Zniknęła również większość ich wspólnych zdjęć. Co o tym sądzicie?
