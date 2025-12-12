W listopadzie tego roku media obiegła informacja o rozstaniu Katarzyny Zillmann z wieloletnią partnerką - Julią Walczak. Choć kajakarka jeszcze kilka tygodni wcześniej wspierała ukochaną w "Tańcu z gwiazdami", ich drogi nagle się rozeszły. O wszystkim poinformowała Julia, zostawiając wymowny komentarz pod ich wspólnym nagraniem, pisząc krótko, że jest to już nieaktualne. Teraz podsumowała mijający rok 2025. Te kadry mogą zaskoczyć.

Julia Walczak nie ukrywa, że rok 2025 mocno ją doświadczył

Julia Walczak, była już partnerka Katarzyny Zillmann, zamieściła w grudniu 2025 roku na swoim profilu na Instagramie podsumowanie roku. Pokazała wiele wyjątkowych kadrów, które dotychczas nie ujrzały światła dziennego. Jedno ujęcie szczególnie zwraca uwagę. Pokazuje Julię całą we łzach, co jasno daje do zrozumienia, że ostatni czas nie był dla niej łaskawy. Kajakarka przyznała, że ocenia to "-100/10".

Mimo wszystko stara się nie skupiać wyłącznie na trudnościach, jakie spotkały ją w 2025 roku. W opisie dodała wymownie:

Podsumowując: stabilnie

Pod emocjonalnym postem Julii Walczak pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci wyrazili ogromne wsparcie.

Dodaj do tej listy, że byłaś silna i że przetrwałaś, mimo że czasem wydawało się to niemożliwe

Julka głowa do góry. Dobry przegląd. Wszystko przed tobą

Dzielna, śliczna dziewczyna

Relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar na świeczniku

Występ Katarzyny Zillmann w „Tańcu z Gwiazdami” odbił się szerokim echem. Po raz pierwszy w historii polskiej edycji programu powstał damsko-damski duet taneczny, który Zillmann stworzyła z Janją Lesar. Ich wspólne występy, pełne emocji i czułości, wzbudziły spekulacje o możliwej relacji wychodzącej poza taneczny parkiet.

Oliwy do ognia dolał fakt, że po zakończeniu programu Janja Lesar ogłosiła zakończenie wieloletniego związku z Krzysztofem Hulbojem, a Katarzyna Zillmann z Julią Walczak. Choć żadna z pań oficjalnie nie potwierdziła, że łączy je coś więcej niż przyjaźń, media i internauci nie przestają snuć domysłów. Co więcej, ostatnio panie wspólnie urządziły transmisję Live na Instagramie, podczas której Lesar nie szczędziła słów zachwytu nad wioślarką:

Lubię twoje zwariowanie, inteligencję i mądrość. Mnie najbardziej kręci twój mózg. Masz w sobie coś takiego, co pozwala ludziom poczuć się swobodnie. Przy Kasi naprawdę można zwariować

