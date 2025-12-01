Katarzyna Zillmann, znana wioślarka i uczestniczka programu „Taniec z Gwiazdami”, po dłuższej przerwie powróciła na Instagram. W emocjonalnym nagraniu sportsmenka podzieliła się z fanami najnowszymi wydarzeniami ze swojego życia i poinformowała o przeprowadzce. Wcześniej rozstała się z ukochaną, co potwierdziła Julia Walczak. Teraz Katarzyna Zillmann niespodziewanie podzieliła się kolejną wiadomością wprost z nowego mieszkania i nie tylko pokazała, jak gotuje, ale została zasypana pytaniami o Janję.

Katarzyna Zillmann ma za sobą trudny czas

Katarzyna Zillmann nie ukrywa, że w jej życiu ostatnio sporo się działo. Powrót do mediów społecznościowych wywołał falę komentarzy, zwłaszcza w kontekście namiętnego pocałunku z Janją Lesar, który miał miejsce podczas jednego z odcinków „Tańca z Gwiazdami”. Katarzyna Zillmann niedawno opowiedziała o zmianach, jakie zaszły w jej codzienności. Wspomniała, że kupiła nowe garnki i rozpoczęła życie w nowym mieszkaniu. Sportsmenka nie ukrywa, że przed nią sporo wyzwań, ale ona się ich nie obawia.

Przeprowadziłam się do nowego miejsca. Dużo zmian w moim życiu. Potrzebuję nowych inspiracji. (…) Kręci mnie nowy sezon, totalny odłam. Wiem, że nie będzie łatwo, generalnie nie jest, ale wiem, że muszę walczyć o to, co już zaczęłam. - mówiła niedawno na Instagramie Zillmann

Fani pytają Katarzynę Zillmann o Janję

Wieczorem niespodziewanie Zillmann znów zabrała głos i pokazała, jak przygotowuje sobie posiłek, a tymczasem obserwatorzy zaczęli ją pytać tylko o jedną osobę. Chodzi oczywiście o Janję Lesar.

Dodaj Janję.

Może Janja dołączy. Przez żołądek do serca.

Sądzicie, że Katarzyna Zillmann zabierze głos i opowie, jakie ma obecnie relację z Janją Lesar?

Instagram @katarzynazillmann

Zobacz także: