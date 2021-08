Katarzyna Skowrońska rozwiodła się po 14 latach małżeństwa! Co się stało? 

O rozwodzie Joanny Liszowskiej i jej męża Oli Serneke media spekulowały już od dawna. Według doniesień se.pl para miała rozwieść się jeszcze w tym roku! Jednak aktorka postanowiła zakończyć plotki na temat jej małżeństwa i na Instagramie opublikowała wpis, w którym przyznała, że jest już po rozwodzie ! Zobaczcie, co jeszcze zdradziła gwiazda... Joanna Liszowska rozwiodła się już... rok temu! Aktorka umieściła na Instagramie swoje odważne zdjęcie i napisała, że zamierza wyznać "nagą prawdę". I tak też zrobiła! Szczerze wyznała, że prawie rok temu wzięła rozwód w Szwecji: Oto naga PRAWDA:Już blisko ROK jestem PO ROZWODZIE(w Szwecji)z daleka od wścibskich oczu i uszu.Z byłym mężem pozostajemy w bardzo przyjacielskiej,życzliwej relacji pełnej szacunku i troski o nasze córeczki. - napisała Joanna Liszowska na Instagramie. Trzeba przyznać, że do tej pory udało się utrzymać ten fakt w tajemnicy. Co więcej, gwiazda zdradziła, że nadal z mężem ma dobry kontakt i darzą się wzajemnym szacunkiem, a rozwód odbył się bez skandali czy walk. Parze zależało na dobru córek i rozwód przebiegł sprawnie. Życie dawno potoczyło się dalej.No scandal,No fight,No comments. - dodała Małżeństwo Joanny Liszowskiej i Oli Serneke Joanna Liszowska i szwedzki biznesmen, Ola Serneke poznali się w 2008 roku. Dwa lata później byli już małżeństwem. Ślub odbył się w Bydgoszczy, a po roku aktorka urodziła swoją pierwszą córkę Emmę. Dwa lata później na świat przyszła Stella. Aktorka przez całe małżeństwo miała dwa domy: jeden w Polsce, drugi w Szwecji. Parę miała połączyć wspólna pasja, jaką jest zamiłowanie do szybkich samochodów. Niestety, związek nie przetrwał próby czasu, ale para rozstała się z klasą, a to w show-biznesie...