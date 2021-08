Joanna Opozda ledwo co wyszła za mąż, a fani już wieszczą jej rozwód. Odpowiedziała!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub. Bajkowa ceremonia w jednym z warszawskich kościołów oraz wystawne wesele w pałacu w Zdunowie pod Warszawą było jednym z największych wydarzeń w polskim show-biznesie ostatnich miesięcy, które przyciągnęło śmietankę towarzyską. Niestety, wśród gratulacji i licznych zachwytów nad sukniami ślubnymi panny młodej, nie zabrakło również gorzkich słów krytyki. Co więcej, niektórzy fani już wieszczą zakochanym rychły rozwód. Aktorka nie wytrzymała i postanowiła odpowiedzieć jednej z internautek. Te słowa pójdą jej w pięty!

Ślub Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego z pewnością był towarzyskim wydarzeniem numer jeden ostatnich miesięcy. Choć zakochani ogłosili światu zaręczyny zaledwie dwa tygodnie temu, to do samego końca udało im się utrzymać w tajemnicy datę i miejsce swojego ślubu. Aktorska para pobrała się w kościele w Warszawie w minioną sobotę, 7 sierpnia, a potem wraz z gośćmi bawiła się w pałacu w Zdunowie pod Warszawą.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło najbliższych młodej pary, w tym mamy i siostry Joanny Opozdy, mamy Antka - Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej oraz rodzeństwa aktora z Janem i jego żoną, Joanną na czele. Na uroczystości pojawiła się też prawdziwa plejada gwiazd.

Piotr Molecki/East News

I choć zarówno Joanna Opozda, jak i Antek Królikowski długo ukrywali przed światem swoje wspólne plany na przyszłość, to w dniu ślubu zakochani i ich bliscy chętnie dzielili się w sieci materiałami uwieczniającymi ceremonię oraz wspaniałą weselną zabawę.

To właśnie dzięki Instagramowi dowiedzieliśmy się, że Joanna Opozda miała dwie suknie ślubne, a także byliśmy świadkami pierwszego tańca młodej pary. Zachwycające wspomnienia z wesela oraz zapierające dech fotografie spod kościoła, jakimi podzielili się w sieci zakochani, szybko stały się tematem numer jeden w mediach. Niestety, podczas, gdy wielu fanów gratulowało nowożeńcom i składało im najserdeczniejsze życzenia, nie zabrakło również uszczypliwych komentarzy nieżyczliwych internautów, który powołując się na poprzednie związku aktorów, już wróżyli im rychły rozwód.

- Nie ogarniam fenomenu tych szybkich celebryckich ślubów i szybkich rozwodów. Po co to robić?? 😉 No ale nic, cieszcie się tą króciutką chwilą! 😄

Joanna Opozda nie wytrzymała.

- A ja mogę się założyć, że jesteś bardzo nieszczęśliwą osobą, współczuje ci. Kim trzeba być, żeby pisać takie komentarze pod zdjęciem z wesela? Życzę dużo miłości, bo chyba nie ma o niej pojęcia - odpowiedziała.

- Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Jak widać, musiało cię to urazić, ale to logiczne, że ludzie mają prawo tak myśleć, patrząc po ilości kobiet, które Antoni zmieniał jak rękawiczki. Życzę ci dużo miłości na nowej drodze. I nie mam nic do tego, to dobrze, że jesteś szczęśliwa, ale moje zdanie jest jakie jest - dodała nieugięta internautka.