Dorota Szelągowska już po rozwodzie. Skomentowała rozstanie z mężem

Tego nie spodziewał się chyba nikt. "Super Express" poinformował, że Dorota Szelągowska kończy swoje trzecie małżeństwo! Według informacji gazety już wkrótce dojdzie do rozwodu gwiazdy TVN i jej męża, z którym wzięła ślub zaledwie kilka lat temu. Para poznała się w pracy, a owocem ich związku jest córeczka Wanda. Niestety, teraz okazuje się, że wkrótce odbędzie się rozwód Doroty Szelągowskiej i jej męża. Kto złożył wniosek o rozwód? Trzeci rozwód Doroty Szelągowskiej Pierwsze informacje o tym, że Dorota Szelągowska po raz trzeci wyszła za mąż pojawiły się listopadzie 2017 roku. Gwiazda TVN początkowo nie komentowała medialnych plotek, ale kilka miesięcy później przyznała, że wzięła ślub. Prowadząca takie hity jak: "Dorota Was urządzi", "Domowe rewolucje" czy "Polowanie na kuchnię", a od 5 października również nowego show w TVN - "Totalne remonty Szelągowskiej", w jednym z wywiadów opowiedziała tym wydarzeniu. Ślub wzięliśmy w urzędzie w Wilanowie. My i czterech gości. Miało być trzech: mój syn Antek i świadkowie. W ostatniej chwili okazało się, że świadek ma nieaktualny dowód, więc musiałam ściągnąć Justynę, moją przyjaciółkę i makijażystkę. Potem było 15-minutowe wesele w Dunkin Donuts, wydaliśmy na nie 65 złotych: na pięć kaw i pięć pączków. Wielki ślub już miałam. Nie zagwarantował mi szczęścia - mówiła w "Twoim Stylu". Niestety, teraz okazuje się, że trzecie małżeństwo Doroty Szelągowskiej wkrótce przejdzie do historii. Według informacji "Super Expressu" to gwiazda TVN złożyła pozew rozwodowy i teraz czeka na termin rozprawy w sądzie. Przypominamy, że Dorota Szelągowska po raz pierwszy wyszła...