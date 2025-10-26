Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie „tak”, a cała Polska oszalała na punkcie tego medialnego ślubu. To zdecydowanie wydarzenie numer 1. w polskim show-biznesie. Panna młoda zachwyciła w kilku ślubnych kreacjach, a wesele przyciągnęło tłum gwiazd związanych zarówno z TVP, jak i z obecnym miejscem pracy pary Polsatem.

O poranku w śniadaniówce Polsatu poinformowano, że para jest już po ślubie. Od dziś Państwo Kurzajewscy informuje stacja. Czy to oznacza, że Katarzyna Cichopek zmieniła nazwisko?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie po ślubie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie są małżeństwem! Para powiedziała "tak" w wyjątkowym miejscu w urokliwym hotelu w Urszulinie, a wesele wyglądało jak z bajki. Wśród gości nie zabrakło gwiazd Polsatu, a jedną z nich była Agnieszka Hyży, która w niedzielę rano o poranku zdradziła sensacyjną informację z wesela:

Dziś budzą Was Agnieszka Hyży i Maciek Rock, którzy z radością przekazują najpiękniejsze wieści — Państwo Kurzajewscy powiedzieli sobie „tak”! Just married! - czytamy na profilu 'Halo tu Polsat'

Agnieszka Hyży ujawnia: „Od wczoraj państwo Kurzajewscy”

Poruszenie wywołał cytat Agnieszki Hyży, która podczas rozmowy również posłużyła się określeniem „Od wczoraj Państwo Kurzajewscy”. Z samego rana, 26 października 2025 roku, Agnieszka Hyży i Maciej Rock rozpoczęli program „Halo tu Polsat” od gorącej wiadomości. Prezenterka, będąca również gościem na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, ogłaszając na żywo, że była na ślubie u przyjaciół z redakcji:

To nasi koledzy, przyjaciele z redakcji, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Od wczoraj – państwo Kurzajewscy.

Pojawiły się przypuszczenia, że Cichopek zdecydowała się na zmianę nazwiska i albo zdecydowała się zmienić swoje na nazwisko męża, albo przyjęła formę podwójną: Cichopek‑Kurzajewska. W mediach społecznościowych i komentarzach użytkownicy zaczęli doszukiwać się oficjalnych informacji, jednak żadna z osób zainteresowanych nie potwierdziła tego wprost.

Sądzicie, że Katarzyna Cichopek zabierze głos w temacie swojego nazwiska?

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski już po ślubie! Mamy pierwsze zdjęcia, fot: Instagram/katarzynacichopek

