25 października 2025 roku na zawsze zapisze się w historii polskiego show-biznesu. Tego dnia Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie „tak” w malowniczym Urszulinie. Ceremonia ślubna oraz wesele odbyły się w ekskluzywnym Hotelu Drob, który został całkowicie zamknięty dla zaproszonych gości.

Wydarzenie utrzymywane było w ścisłej tajemnicy aż do ostatniej chwili, co tylko spotęgowało napięcie i ciekawość fanów. Para młoda zdecydowała się opublikować pierwsze zdjęcia ze ślubu i prezentowali się olśniewająco, a szczególne zainteresowanie wzbudziła suknia ślubna Katarzyny Cichopek. To projekt Violi Piekut.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już po ślubie!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie są małżeństwem, a w mediach społecznościowych podzielili się pierwszym zdjęciem ze swoimi fanami. Suknia, w której aktorka stanęła na ślubnym kobiercu, została wykonana w śmietankowej bieli i wyróżnia się minimalistycznym krojem. Cały projekt wyróżniał się materiałem o wyrazistej strukturze oraz miękkim drapowaniem w talii, które pięknie podkreślało sylwetkę panny młodej.

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali zdjęcie ze ślubu i podzielili się swoim szczęściem z fanami. Tego co nastąpiło potem, nikt się nie spodziewał!

Internauci są pod wrażeniem zdjęć ze ślubu Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim

Pod zdjęciem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego dosłownie zawrzało. W zaledwie kilka minut po publikacji pod ślubnym kadrem pojawiło się tysiące komentarzy z gratulacjami od fanów. Internauci są pod wrażeniem wyjątkowych kreacji pary i życzą im wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

Gratulacje, niech się Wam darzy

Ojej, cudownie wyglądacie! miłości kochani!

A niech gadają, klasa, gracja sama w sobie niech się państwu młodym wiedzie

