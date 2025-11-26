Katarzyna Cichopek nie bez powodu nazywana jest jedną z najbardziej stylowych gwiazd polskiego show-biznesu. Gwiazda "M jak miłość" nie tylko doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, ale też sięga po klasyczne, ponadczasowe fasony w kolorach, które perfekcyjnie współgrają z jej karnacją, kolorem oczu i kruczoczarnymi włosami. Jej najnowsza stylizacja w "Halo tu Polsat" jest tego najlepszym przykładem. Ta sukienka to idealna propozycja na Boże Narodzenie".

Katarzyna Cichopek olśniewa w "Halo tu Polsat"

Wielki transfer Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z "Pytania na śniadanie" do "Halo tu Polsat" odbił się w opinii publicznej głośnym echem. Dziś bez tego duetu widzowie stacji Polsat już nie wyobrażają sobie porannego pasma, które dostarcza nie tylko ogromu emocji, merytorycznych materiałów, ale również licznych modowych inspiracji.

Niedawno Katarzyna Cichopek zachwyciła w małej czarnej, która rozpaliła internautów do czerwoności. Wcześniej głośno było także o jej idealnie krojonym szarym garniturze z taliowaną marynarką z dołem, układającym się niczym baskinka, w jakim pojawiła się na niedawnej konferencji "Halo tu Polsat". Teraz widzowie stacji z kolei nie mogli oderwać wzroku od fenomenalnej burgundowej sukienki, w jakiej ostatnio wystąpiła w porannym paśmie Polsatu.

Katarzyna Cichopek w obłędnej sukience idealnej na Boże Narodzenie

Choć na co dzień ukochana żona Macieja Kurzajewskiego chętnie sięga po street wearowe looki, a zaledwie kilka dni temu paparazzi uchwycili naturalną Katarzynę Cichopek pod studiem Polsatu, w dziewczęcej, różowej pikowanej kurtce, luźnych jeansach i najmodniejszych butach na zimę, to w garderobie gwiazdy "M jak miłość" niezaprzeczalnie królują klasyczne, eleganckie fasony w stylu "old money".

W najnowszym odcinku "Halo tu Polsat" Katarzyna Cichopek pojawiła się w sukience, idealnie wpisującej się w estetykę "quiet luxury". Długa sukienka w totacji czerwonego wina z fantazyjnym dekoltem w literę "V" i długim rękawek, pięknie podkreśliła typ kolorystyczny prezenterki. Całość stylizacji dopełniły czółenka na obcasie w podobnym kolorze oraz złota biżuteria. Taka stylizacja świetnie sprawdzi się m.in. w okresie bożonarodzeniowym.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już szykują się do pierwszych wspólnych świąt w roli małżonków

Po hucznym, iście bajkowym ślubie z Maciejem Kurzajewskim, na którym wśród gości nie zabrakło plejady polskich gwiazd, Katarzyna Cichopek i jej ukochany udali się na krótki wyjazd do Stanów Zdjednoczonych, gdzie w Nowym Jorku dziennikarz wraz ze swoim młodszym synem wziął udział w topowym światowym maratonie. Jak jednak wyznali w jednym z ostatnich wywiadów, na podróż poślubną para jeszcze musi nieco poczekać. Zanim zakochani udadzą się na wymarzony wyjazd, przed nimi niezwykle emocjonujący czas. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szykują się do pierwszego wspólnego Bożego Narodzenia w roli małżonków.

To my będziemy wyprawiać święta, zaprosimy całą naszą rodzinę. Będzie wesoło, gwarnie. Będzie ciepło, serdecznie, w dobrej atmosferze i w harmonii - wyznała w rozmowie z WP Kobieta Katarzyna Cichopek.

Szczególną uwagę para przywiązuje do detali, a zwłaszcza dekoracji. Za te odpowiedzialna będzie także córka Katarzyny Cichopek, która już teraz nie może doczekać się strojenia domu.

Katarzyna Cichopek olśniewa w "Halo tu Polsat" w burgundowej sukience, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Modne sukienki w stylu Katarzyny Cichopek kupisz w sieciówce

Kreacja na jaką zdecydowała się ukochana żona Macieja Kurzajewskiego pochodzi z kolekcji marki Swing Fashion i na Zalando kosztuje Swing Fashion. Nie musicie jednak wydawać kroci, by wyglądać jak milion dolarów. Jeśli spodobała wam się sukienka Katarzyny Cichopek, w jakiej niedawno wystąpiła w "Halo tu Polsat", mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach znanych sieciówek. Co więcej, to właśnie na te modele warto polować podczas Black Friday, które już w najbliższy piątek, 28 listopada.

W Reserved za 139,99 złotych kupicie welurową sukienkę o długości midi w burgundowym kolorze. Uwagę zwraca elegancki dekolt w literę "V" oraz bufiaste rękawy sięgające łokci.

Burgundowa sukienka z Reserved za 139,99 złotych w stylu Katarzyny Cichopek, Fot. materiały prasowe

Z kolei w H&M za 164,99 złotych czeka na was burgundowa sukienka maxi z płytkim dekoltem w literę "V", ozdobnym marszczeniem i efektem peleryny. Ten fason świetnie sprawdzi się na firmowych imprezach, ale też w okresie Bożego Narodzenia.

Burgundowa sukienka z H&M za 164,99 złotych w stylu Katarzyny Cichopek, Fot. materiały prasowe

Dla fanek błysku też coś z nalazłam. W Renee za 139,99 złotych kupicie piękną burgundową, rozkloszowaną sukienkę z dekoltem w literę "V" i długim rękawem. Uwagę zwraca szeroka gumka na wysokości talii oraz ozdobna srebrna nitka, dodająca materiałowi iście świątecznego błysku.

Burgundowa sukienka z Renee za 139,99 złotych w stylu Katarzyny Cichopek, Fot. materiały prasowe

Katarzyna Cichopek w "Halo tu Polsat" w burgundowej sukience idealnej na Boże Narodzenie, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA