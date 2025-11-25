Fanki Małgorzaty Sochy uwielbiają ją nie tylko za aktorski talent, złożone postacie, w jakie wciela się artystka, jej niezwykle atrakcyjną aparycję, naturalność, ale również za styl. Gwiazda "Przyjaciółek" bowiem doskonale wyczuwa trendy, a jej najnowsza stylizacja jest tego doskonałym przykładem. Podczas premiery najnowszego filmu ze swoim udziałem Małgorzata Socha zadała szyku na czerwonym dywanie w obłędnej kreacji w najmodniejszym kolorze sezonu.

Małgorzata Socha olśniła na premierze filmu "Piernikowe serce"

W poniedziałkowy wieczór, 24 listopada, odbyła się premiera filmu "Piernikowe serce", na którą przybyła plejada gwiazd. tego wieczoru Mikołaj Roznerski postawił na klasyczną czerń, Barbara Kurdej-Szatan zachwyciła złocistą, cekinową kreacją, Krzysztof Rutkowski pojawił się w swoim ulubionym futrze, jednak oczy fotoreporterów skupiły się przede wszystkim na odtwórczyni roli głównej, Małgorzacie Sosze, która w "Piernikowym sercu" wciela się w Dagmarę, która po śmierci ojca stara się spełnić jego największe marzenie i otworzyć wyjątkową kawiarnię.

"Piernikowe serce" w reżyserii Piotra Wereśniaka, to przejmująca opowieść na podstawie książki "Marcepanowa miłość" Agnieszki Lis, której akcja rozgrywa się w Toruniu. To świąteczna komedia romantyczna o rodzinie, miłości, drugich szansach oraz o tym, że święta potrafią zdarzyć się prawdziwe cuda. W filmie tuż obok Małgorzaty Sochy występują Katarzyna Żak, Olga Bołądź, Barbara Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski, Stefan Pawłowski, Piotr Głowacki czy Jakub Strach.

Małgorzata Socha w sukience idealnej na Sylwestra

Małgorzata Socha wielokrotnie udowadniała, że klasyczny styl to idealny przepis na modowy sukces. Aktorka zarówno na ekranie, czerwonym dywanie, czy w mediach społecznościowych prezentuje się nienagannie, stając się inspiracją dla swoich fanek, które chętnie odtwarzają jej niezwykle udane looki. Niedawno Małgorzata Socha zachwyciła w modnej sukience "cinnamon dress". Teraz gwiazda "Przyjaciółek" postawiła na kolejny mocny trend wprost z wybiegów.

Z okazji premiery filmu "Piernikowe serce" ze swoim udziałem, Małgorzata Socha zdecydowała się na idealnie skrojoną aksamitną sukienkę o długości midi w najmodniejszym w tym sezonie burgundowym odcieniu. Uwagę zwraca nie tylko linia dekoltu w literę "V" idealnie balansująca proporcje sylwetki ale też odcięcie na linii talii. Dopasowany krój doskonale podkreślił smukłą sylwetkę artystki. Całość stylizacji dopełnił subtelny makijaż i złote sandałki na obcasie, które dodatkowo optycznie wydłużyły nogi aktorki. To idealna stylizacja nie tylko na czerwony dywan, ale też na Boże Narodzenie czy zbliżającego się Sylwestra.

Małgorzata Socha olśniła na premierze filmu "Piernikowe serce", Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Modne sukienki w stylu Małgorzaty Sochy kupisz w sieciówkach

Jeśli spodobała wam się sukienka Małgorzaty Sochy, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach znanych sieciówek. Co więcej, to właśnie na te modele warto polować podczas Black Friday, które już w najbliższy piątek, 28 listopada.

W Reserved za 159,99 złotych znajdziecie piękną welurową sukienkę w burgundowym kolorze o długości midi na ramiona z fantazyjnym, asymetrycznym dekoltem.

Burgundowa sukienka z Reserved za 159,99 złotych w stylu Małgorzaty Sochy, Fot. materiały prasowe

Z kolei dla fanek długości maksi w Mohito za 199,99 złotych znalazłam szlachetnie wyglądającą burgundową, taliowaną, aksamitną suknię na ramiona z dekoltem w kształcie serca.

Burgundowa sukienka z Mohito za 199,99 złotych w stylu Małgorzaty Sochy, Fot. materiały prasowe

Jeśli jesteście fankami burgundu, jednak nie pałacie sympatią do welurowych tkanin, w Sinsay za 29,99 złotych kupicie modną wiskozową sukienkę na ramiona o długości midi w burgundowym kolorze.

Zobacz także:

Burgundowa sukienka z Sinsay za 29,99 złotych w stylu Małgorzaty Sochy, Fot. materiały prasowe