Małgorzata Socha w sukience idealnej na Sylwestra. Podobne znajdziesz na Black Friday
Styl gwiazdy serialu "Przyjaciółki" od lat inspiruje jej fanki. Nic dziwnego, Małgorzata Socha doskonale wyczuwa najnowsze trendy, które łączy z klasycznymi elementami garderoby. Najnowszy look artystki pokocha każda fanka estetyki "old money". Ta sukienka świetnie sprawdzi się podczas sylwetrowej zabawy i nie tylko. Pięknie podkreśla talię!
Fanki Małgorzaty Sochy uwielbiają ją nie tylko za aktorski talent, złożone postacie, w jakie wciela się artystka, jej niezwykle atrakcyjną aparycję, naturalność, ale również za styl. Gwiazda "Przyjaciółek" bowiem doskonale wyczuwa trendy, a jej najnowsza stylizacja jest tego doskonałym przykładem. Podczas premiery najnowszego filmu ze swoim udziałem Małgorzata Socha zadała szyku na czerwonym dywanie w obłędnej kreacji w najmodniejszym kolorze sezonu.
Małgorzata Socha olśniła na premierze filmu "Piernikowe serce"
W poniedziałkowy wieczór, 24 listopada, odbyła się premiera filmu "Piernikowe serce", na którą przybyła plejada gwiazd. tego wieczoru Mikołaj Roznerski postawił na klasyczną czerń, Barbara Kurdej-Szatan zachwyciła złocistą, cekinową kreacją, Krzysztof Rutkowski pojawił się w swoim ulubionym futrze, jednak oczy fotoreporterów skupiły się przede wszystkim na odtwórczyni roli głównej, Małgorzacie Sosze, która w "Piernikowym sercu" wciela się w Dagmarę, która po śmierci ojca stara się spełnić jego największe marzenie i otworzyć wyjątkową kawiarnię.
"Piernikowe serce" w reżyserii Piotra Wereśniaka, to przejmująca opowieść na podstawie książki "Marcepanowa miłość" Agnieszki Lis, której akcja rozgrywa się w Toruniu. To świąteczna komedia romantyczna o rodzinie, miłości, drugich szansach oraz o tym, że święta potrafią zdarzyć się prawdziwe cuda. W filmie tuż obok Małgorzaty Sochy występują Katarzyna Żak, Olga Bołądź, Barbara Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski, Stefan Pawłowski, Piotr Głowacki czy Jakub Strach.
Małgorzata Socha w sukience idealnej na Sylwestra
Małgorzata Socha wielokrotnie udowadniała, że klasyczny styl to idealny przepis na modowy sukces. Aktorka zarówno na ekranie, czerwonym dywanie, czy w mediach społecznościowych prezentuje się nienagannie, stając się inspiracją dla swoich fanek, które chętnie odtwarzają jej niezwykle udane looki. Niedawno Małgorzata Socha zachwyciła w modnej sukience "cinnamon dress". Teraz gwiazda "Przyjaciółek" postawiła na kolejny mocny trend wprost z wybiegów.
Z okazji premiery filmu "Piernikowe serce" ze swoim udziałem, Małgorzata Socha zdecydowała się na idealnie skrojoną aksamitną sukienkę o długości midi w najmodniejszym w tym sezonie burgundowym odcieniu. Uwagę zwraca nie tylko linia dekoltu w literę "V" idealnie balansująca proporcje sylwetki ale też odcięcie na linii talii. Dopasowany krój doskonale podkreślił smukłą sylwetkę artystki. Całość stylizacji dopełnił subtelny makijaż i złote sandałki na obcasie, które dodatkowo optycznie wydłużyły nogi aktorki. To idealna stylizacja nie tylko na czerwony dywan, ale też na Boże Narodzenie czy zbliżającego się Sylwestra.
Modne sukienki w stylu Małgorzaty Sochy kupisz w sieciówkach
Jeśli spodobała wam się sukienka Małgorzaty Sochy, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach znanych sieciówek. Co więcej, to właśnie na te modele warto polować podczas Black Friday, które już w najbliższy piątek, 28 listopada.
W Reserved za 159,99 złotych znajdziecie piękną welurową sukienkę w burgundowym kolorze o długości midi na ramiona z fantazyjnym, asymetrycznym dekoltem.
Z kolei dla fanek długości maksi w Mohito za 199,99 złotych znalazłam szlachetnie wyglądającą burgundową, taliowaną, aksamitną suknię na ramiona z dekoltem w kształcie serca.
Jeśli jesteście fankami burgundu, jednak nie pałacie sympatią do welurowych tkanin, w Sinsay za 29,99 złotych kupicie modną wiskozową sukienkę na ramiona o długości midi w burgundowym kolorze.
