Marcin Hakiel komentuje swój nowy związek! Pokaże partnerkę?

Marcin Hakiel podczas relacji na InstaStories opublikował zdjęcie z tajemniczą kobietą. Czyżby właśnie pokazał światu swoją nową partnerkę? O tym, że tancerz ma nową partnerkę media plotkują już od kilku tygodni, a sam zainteresowany do tej pory nie potwierdził, ale i nie zaprzeczył, że jego serce jest już zajęte. Ostatnio jednak Marcin Hakiel pokazał zdjęcie, które z pewnością podgrzeje atmosferę wokół jego życia osobistego! Marcin Hakiel na spacerze z tajemniczą blondynką Marcin Hakiel zaledwie kilka dni temu ostatecznie zakończył swoje małżeństwo. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozwiedli się 25 sierpnia podczas pierwszej rozprawy. Już kilka tygodni przed rozwodem internauci zauważyli, że Marcin Hakiel znów się uśmiecha, a to wywołało pytania, czy w jego życiu pojawiła się nowa kobieta. W połowie lipca portal plotek.pl poinformował, że Marcin Hakiel rozpoczął nowy związek, a swoją partnerkę miał poznać w Internecie. Co ciekawe, kilka dni po rozwodzie Marcin Hakiel podczas relacji na InstaStories pokazał zdjęcie na którym widać, jak spaceruje z córką i tajemniczą kobietą i dzieckiem. To byl dobry dzień- napisał Marcin Hakiel. Zobacz także: Katarzyna Cichopek komentuje rozwód z Marcinem Hakielem: "Wierzę, że uda nam się..." Czyżby więc kobieta ze zdjęcia to nowa partnerka Marcina Hakiela? Tancerz do tej pory nie potwierdził, że jest w nowym związku, ale ostatnio odpowiedział na pytanie, czy pokaże swoją wybrankę. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…- napisał wówczas były mąż Katarzyny Cichopek. Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nie podzielili majątku? Media: Pojawił się problem Myślicie, że wkrótce Marcin Hakiel zdecyduje się otwarcie odpowiedzieć na pyatnie o swoje życie uczuciowe? Czy kobieta ze zdjęcia jest nową...