Wystarczyła tylko jedna rozprawa rozwodowa, aby Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel formalnie zakończyli swoje małżeństwo. Oficjalne zakończenie trwającego ponad 14 lat związku małżeńskiego to jednak nie koniec poważnych, życiowych zmian, na jakie zdecydowała się aktorka. Jak się okazało, gwiazda "M jak miłość" postanowiła pozbyć się ostatniej kwestii, która jeszcze ją łączy z byłym mężem. O co chodzi i co na to tancerz?

Kolejne zmiany w życiu Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel wzięli rozwód dokładnie 25 sierpnia 2022 roku. Co ciekawe, byli partnerzy nie spotkali się w sądzie osobiście, bo rozprawa odbyła się zdalnie. Na szczęście wszystko przebiegło jednak bez większych problemów, a byli małżonkowie dogadali się w każdej kwestii związanej z rozwodem, dzięki czemu udało im się wszystko załatwić na jednej rozprawie.

Teraz przed Katarzyną Cichopek i Marcinem Hakielem nowy, życiowy rozdział. Jak się właśnie okazało, aktorka postanowiła zacząć go od... zmiany nazwiska! "Super Express" poinformował, że gwiazda w dokumentach nie będzie już posiadać nazwiska Cichopek-Hakiel, tylko pozostawi samo nazwisko panieńskie.

– Będzie zmieniać nazwisko i wcale nie ukrywała tego przed Marcinem. Od dnia ślubu nazywała się Katarzyna Cichopek-Hakiel, a teraz pozbędzie się nazwiska byłego męża i zostawi tylko Cichopek - powiedział informator "Super Expressu".

Zobacz także: Katarzyna Cichopek w wyśmienitym humorze opuszcza studio TVP. Nowe zdjęcia paparazzi

Tabloid poinformował również, jak Marcin Hakiel zareagował na taką decyzję byłej żony. Jak się okazało, nie miał jej tego za złe - w końcu Marcin Hakiel już układa sobie życie u boku nowej partnerki, więc nie ulega wątpliwości, że jest już definitywnie pogodzony z rozstaniem z byłą żoną.

Instagram @marcinhakiel

Zobacz także: Bosa Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spacerują po gmachu TVP. Zdjęcia paparazzi

Choć małżeństwo Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela to już przeszłość, to jednak byli partnerzy pewnie będą mieli jeszcze wiele okazji do wspólnych spotkań, ze względu na dzieci. Wszystko wskazuje jednak na to, że ich relacje po rozwodzie są dobre i we wszystkich kwestiach była para potrafi się dogadać. Ostatnio Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel spotkali się na rozpoczęciu roku szkolnego córki - byłym małżonkom dopisywały dobre humory.