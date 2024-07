1 z 11

Uroczyste gale plebiscytu "Viva! Najpiękniejsi" od lat przyciągają największe nazwiska polskiego show-biznesu. Nie mogło być inaczej również i w tym roku. W Ufficio Primo w Warszawie pojawiła się cała plejada rodzimych gwiazd. Przypomnijmy: Ponad 40 gwiazd na wielkiej gali "Viva! Najpiękniejsi 2014"

Wśród nich znalazła się Katarzyna Cichopek, dla której było to pierwsze oficjalne wyjście po urodzeniu drugiego dziecka. Trzeba przyznać, że gwiazda bardzo szybko wróciła do znakomitej formy. Od porodu nie minęły przecież jeszcze dwa miesiące, a ona znów zachwyca szczupłą figurą, wąską talią i imponującym biustem. Wszystkie te walory podkreślała czarna kreacja, do której Cichopek dobrała czerwone buty i kopertówkę. Na gali towarzyszył jej oczywiście ukochany mąż, Marcin Hakiel.

Tak Katarzyna Cichopek prezentowała się na gali "Vivy!":