Dziś to ikony stylu, a kiedyś? O tych stylizacjach Cichopek, Zielińska czy Socha wolałyby zapomnieć! 

Agnieszka Woźniak-Starak w weekend pozwoliła sobie na małe szaleństwo, a zdjęcia z jej, jaka sama przyznała "sobotniej imprezy", szybko obiegły internet. Dzięki kadrom mogliśmy zobaczyć wyjątkowe wnętrza jej domu w podwarszawskim Konstancinie. Trzeba przyznać, że niektóre elementy wystroju są bardzo zaskakujące. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak zastała małą demolkę w mieszkaniu. Winni złapani na gorącym uczynku! Jak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak? Przestronny salon i garderoba odbierają mowę Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowanie ma duszę eklektyczki, a jej przestronny, designerski salon to prawdziwa stylowa mieszanka. Duże okna sprawiają, że do środka wpada ogromna ilość światła, dzięki czemu kolorowe wnętrze nabiera jeszcze więcej ciepła. W oczy od razu rzuca się dywan w abstrakcyjne, graficzne wzory, na którym gwiazda urządziła sobie sobotnią imprezę ze swoimi psami. Do tego w domu Agnieszki Woźniak-Starak nie brak zarówno drewnianych, jak i kolorowych elementów. Pomarańczowe fotele mieszają się z czarnymi wykończeniami mebli i naturalnymi blatami oraz pułkami. Gwiazda może pochwalić się również wyjątkowym miejscem do przyjmowania gości - ogromnym stołem z jasnymi krzesłami o prostej formie, które zdecydowanie nadają całości nowoczesny charakter. Agnieszka Woźniak-Starak jest również uznawana za jedną z najbardziej stylowych gwiazd, nic więc dziwnego, że ma naprawdę imponującą garderobę. Czarne, otwarte szafy i biała wykładzina razem tworzą naprawdę elegancką kompozycję, ale to, co najbardziej przykuwa uwagę w jej domu, znalazło się w nim stosunkowo niedawno. Jak się okazuje wraz z pierwszymi miesiącami domowej izolacji, Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła sprawić sobie w domu prawdziwą oazę, tylko dla niej, jaką tworzy jasny hamak...