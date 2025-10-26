Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spełnili swoje wielkie marzenie i wzięli ślub. Od tego momentu oficjalnie są małżeństwem, a w śniadaniówce Polsatu zostali przedstawieni jako państwo Kurzajewscy. Uroczystość odbyła się w malowniczo położonym hotelu Drob w Urszulinie, a wesele było jak z bajki. Morze białych kwiatów, aż trzy kreacje i mnóstwo niespodzianek dla gości. Nie zabrakło atrakcji, które na długo zapadną w pamięć zaproszonych, jednak to jedna z dekoracji skradła całe show i przy okazji wywołała niemałe zamieszanie. To było celowe?

To była najpopularniejsza atrakcja na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego!

W trakcie wesela goście mogli skorzystać z wyjątkowej atrakcji, jaką okazała się fotobudka stylizowana na okładkę prestiżowego magazynu „Vogue”. To właśnie ten element wzbudził największe zainteresowanie zarówno na miejscu, jak i w mediach społecznościowych, gdzie uczestnicy wesela Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego chętnie publikowali zdjęcia z tego miejsca.

Na fotobudce umieszczono napis: "Wesele roku 2025”, a poniżej pojawiły się słowa o prawdziwej miłości.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wbili szpilę Wersow i Frizowi?

Internauci sugerują, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w pewien sposób mogli konkurować z głośnym weselem Wersow i Friza, którzy zdecydowali się nagrać film ze ślubu i można go obejrzeć w kinach. Pomysł influencerów spotkał się ze sporą krytyką, a film zebrał bardzo niskie oceny.

Teraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy choć opublikowali kadry ze swojego ślubu w mediach społecznościowych, to większą część uroczystości zdecydowali się pozostawić dla siebie. Na fotobudce obecnej na ich weselu pojawiły się wymowne słowa.

'Sweet love' Kasia & Maciej. Historia prawdziwej miłości. Tego filmu nie zobaczysz w kinach.

Czyżby wbili szpilę popularnym influencerom i pokazali, że to ich wesele jest największym wydarzeniem 2025 roku, choć nie nakręcono o nim filmu? A może napis zupełnie przypadkiem nawiązał do innego głośnego ślubu?

