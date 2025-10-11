Weronika "Wersow" Wiśniewska i Karol "Friz" Wiśniewski - jedni z najpopularniejszych polskich influencerów - zaskoczyli swoich fanów wiadomością o ślubie. Uroczystość odbyła się w Grecji i była trzymana w ścisłej tajemnicy. Dopiero po fakcie para podzieliła się szczegółami w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia oraz wypowiadając się na ten temat m.in. w programie „Kuba Wojewódzki”. Zakochani zorganizowali ceremonię z dala od medialnego szumu. Ślub odbył się w malowniczej greckiej scenerii w obecności najbliższych. Para określiła ten dzień jako „najlepszy w życiu”, pełen miłości i emocji. Teraz do sieci trafiają pierwsze zdjęcia.

Ślub Wersow i Friza za dwa miliony złotych

Podczas wywiadu u Kuby Wojewódzkiego Friz przyznał wprost, ile wydali na wesele: „No prawie dwa miliony, Kuba”. Kwota ta objęła nie tylko koszt samego ślubu i wesela, ale również wakacje dla wszystkich zaproszonych gości. To oznacza, że Weronika i Karol sfinansowali pełen pakiet luksusowych doznań dla całego grona najbliższych.

Koszt na poziomie niemal 2 milionów złotych wywołał poruszenie wśród internautów i mediów. Nawet doświadczony showman, jakim jest Kuba Wojewódzki, nie krył zaskoczenia. Tak wysoką sumę para przeznaczyła na spełnienie marzenia o bajkowym ślubie, który stał się wydarzeniem na skalę całej Polski. Przygotowania do wydarzenia wymagały od pary wyjątkowego zaangażowania, również emocjonalnego. Wersow i Friz zdecydowali się na niemal dwumiesięczny detoks od internetu. Zniknęli z mediów społecznościowych, aby całkowicie skupić się na przygotowaniach do ślubu, podróży poślubnej i czasie z rodziną. Wersow przyznała, że przez tygodnie nie korzystała nawet z Instagrama, a kontakt ograniczała wyłącznie do spraw związanych z ich córeczką.

Film dokumentalny „Miłość w czasach online”

Zwieńczeniem ślubnej historii stał się film dokumentalny pt. „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”. Produkcja miała swoją uroczystą premierę na początku października 2025 roku i natychmiast wzbudziła ogromne zainteresowanie widzów.

Film przedstawia kulisy przygotowań do ceremonii, prywatne momenty pary oraz ich relację rozwijającą się w przestrzeni internetowej.

Tak wyglądało wesele Wersow i Friza

Choć Friz i Wersow początkowo oszczędnie dzielili się kadrami z ceremonii, w końcu opublikowali więcej zdjęć z tego dnia. Fotografie ukazujące romantyczne momenty oraz bajkową oprawę wydarzenia wywołały falę zachwytów wśród obserwatorów.

Zdjęciami zaczynają się również dzielić zaproszeni goście. Pokazali nie tylko zdjęcia w towarzystwie pary młodej, ale również takie, które dokumentują huczną zabawę podczas wesela. Bartek Kubicki napisał:

Piękna para, piękny wieczór cieszę się że mogłem towarzyszyć @wersow i @frizoluszek w tym pięknym dniu, dziękuję za zaufanie i wzięcie do tak bliskiego grona, jesteście cudowni i wy sami najlepiej wiecie jak wygląda wasza miłość, nie zmieniajcie się (chyba że tylko najlepsze) STO LAT

Zdjęciami podzielił się także Bartek Laskowski znany jako "Świeży": "Przepiękne wydarzenie z przepięknymi ludźmi" - napisał. Z kolei Wiktoria Bochnak znana jako "Kartonii" wyznała, że złapała bukiet ślubny. To jeszcze nie wszystko, ponieważ jej partner, z którym niedawno się zaręczyła, złapał krawat:

To był przepiękny dzień- pełen wzruszeń, radości i miłości. Cudownie wraca się do tych momentów, oglądając zdjęcia i film. Było niesamowicie. Ps. zgadnijcie kto złapał bukiet i krawat

Internauci nie ukrywają, że czekają już na kolejne wesele wśród członków Ekipy:

Teraz czekamy na wasze wesele

Nie mogę się napatrzeć, jakie to wszystko piękne. Widać, że ten dzień był pełen emocji i prawdziwego szczęścia. Wika wyglądałaś przepięknie, a cała atmosfera jest taka spokojna i ciepła. Czuć, że to było coś wyjątkowego i z serca

