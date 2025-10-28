Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbył się w eleganckim hotelu Drob w Urszulinie niedaleko Lublina. Uroczystość była zamknięta i przeznaczona wyłącznie dla najbliższych, a cały obiekt został zamknięty specjalnie na ten dzień. Para młoda postawiła na prywatność i choć opublikowali zdjęcia ze ślubu, to wydarzenie było niedostępne dla mediów. Teraz Agnieszka Hyży zdradziła, jak się to udało. Goście mieli otrzymać wyjątkową prośbę....

Agnieszka Hyży zdradza szczegóły wesela Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego pojawiło się około 100 osób, jak informuje prowadząca "Halo tu Polsat". Wśród zaproszonych znalazła się między innymi Agnieszka Hyży, która w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła kulisy tej niezwykłej ceremonii. Cichopek i Kurzajewski sami wybrali, które momenty trafią do sieci i to oni udostępnili zdjęcia oraz nagrania z uroczystości, którymi chcieli podzielić się z mediami i swoimi fanami.

A jak parze udało się dokonać tego, że przed publikacją ich zdjęć w mediach społecznościowych nie pojawiły się kadry umieszczane przez gości? Okazuje się, że znaleźli na to idealny sposób!

Goście Cichopek i Kurzajewskiego otrzymali zakaz zdjęć?

Jak informuje Agnieszka Hyży na gości czekał w pokojach wyjątkowy list. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaapelowali do wszystkich o pozostanie offline. Podkreślono, że za dokumentację fotograficzną odpowiada profesjonalna ekipa.

Oni na własnych warunkach udostępnili jedno zdjęcie, dwa nagrania. My dostaliśmy też list piękny w pokojach, w którym była jasno zawarta informacja, że proszą, by pozostać offline, że są od tego ekipy profesjonalne, które nam robią zdjęcia i w razie czego możemy z nich skorzystać do naszego prywatnego użytku powiedziała Agnieszka Hyży w rozmowie z 'Super Expressem'

Jak relacjonuje Agnieszka Hyży, nikt nie miał telefonu w ręku w trakcie przysięgi. Nie wykonano ani jednego zdjęcia podczas samej uroczystości zaślubin. Przez całą uroczystość nikt nie wyjął telefonu podkreśla gwiazda Polsatu. W ten sposób goście uszanowali prośbę młodej pary:

Jesteśmy wszyscy dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi, jeżeli ktoś sobie nie życzy fotografowania, to po prostu się tego nie robi. Zresztą zauważcie Państwo, że nie ma w ogóle zdjęć z uroczystości, mówię o zaślubinach. Nawet zerkałam na tę salę - przez całą uroczystość nikt nie wyjął telefonu. Nie ma żadnych zdjęć z tego momentu deklaracji, przysięgi. To był najbardziej wzruszający moment. Ja przyznaję, że przepłakałam praktycznie w całości.

Agnieszka Hyży o prezencie dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Prowadząca "Halo tu Polsat" zdradziła też, że goście nie otrzymali listy prezentów i ona razem z mężem zdecydowali się podarować nowożeńcom kopertę...

Nie byliśmy super oryginalni. Listy prezentów nie było, więc tradycyjnie - koperta wyznała Agnieszka Hyży

Instagram @agnieszkahyzy

Zobacz także: