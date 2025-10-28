Zaledwie kilka dni po uroczystości zaślubin, Katarzyna Cichopek pojawiła się na planie serialu „M jak miłość”. Ślub aktorki z Maciejem Kurzajewskim odbył się w hotelu w Urszulinie, położonym w pobliżu malowniczego Poleskiego Parku Narodowego. Para młoda powiedziała sobie „tak” w obecności grona bliskich osób i przyjaciół z show-biznesu. Tuż po ślubie Katarzyna Cichopek nie wybrała się jednak na miesiąc miodowy. Gwiazda wróciła bowiem na plan serialu "M jak miłość". To właśnie tam czekała na nią wzruszająca niespodzianka.

Niespodzianka od Marcina Mroczka i ekipy „M jak miłość”

Na powrót Katarzyny Cichopek zareagowała cała ekipa produkcji „M jak miłość”. Aktorka została przywitana wyjątkowo ciepło i emocjonalnie. Cały zespół z okazji ślubu Cichopek przygotował dla niej piękną niespodziankę. Kiedy Katarzyna Cichopek pojawiła się na planie, została obdarowana pięknym bukietem kwiatów.

Żeby M jak miłość było mottem waszego związku. Tego wam życzę z całego serca, taki będzie na pewno trwały i piękny takie życzenia usłyszała Katarzyna Cichopek od kolegów z produkcji.

Wzruszona aktorka nie mogła ukryć emocji. W relacji udostępnionej na Instagramie wyznała:

Bardzo wszystkim dziękuję. Jest mi szalenie miło, jestem mega wzruszona wyznała Katarzyna Cichopek.

Gest kolegów z planu serialu wyraźnie poruszył aktorkę. Nie skończyło się na jednym bukiecie, Katarzyna Cichopek otrzymała kolejny, również pełen symboliki i uznania.

Katarzyna Cichopek nie ukrywa swojego szczęścia

W miniony weekend Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak". Podczas uroczystości panna młoda zaprezentowała się w kilku spektakularnych kreacjach zachwycając swoim wyglądem. Raptem kilka dni po ślubie Katarzyna Cichopek podzieliła się radosną nowiną. Aktorka po powrocie do pracy zrobiła sobie zdjęcie z Telekamerą dla serialu "M jak miłość".

Zobaczcie, jak koledzy z serialu powitali Katarzynę Cichopek na planie. Tak uczcili jej ślub z Maciejem Kurzajewskim.

